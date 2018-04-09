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ФСБ против братвы: загон в стойло

09 апреля 2018, 08:54  •  414 • Аналитика

Кровавая стрелка

Три года назад, в апреле 2015 года, возле печально известного московского ресторана Elements на Рочдельской улице произошло ЧП со стрельбой, трупами и далеко идущими последствиями. Две противоборствующие криминальные группировки, крышующие коммерсантов, не нашли общего языка. Они сцепились в рукопашной схватке, которая очень быстро переросла в огнестрел. Результат – два трупа, восемь раненых, двое из которых – тяжело. Это побоище стало рубежной вехой в сложных и запутанных отношениях между российским криминальным миром и российскими же спецслужбами. После нее началась планомерная и неотвратимая посадка королей-львов джунглей преступного мира. Лишившись своих лидеров, сам криминальный мир стал мимикрировать на глазах. Ситуация усугубилась тем, что отечественный криминалитет изготовился к очередному кровавому переделу собственности между этническими группировками. После двойного убийства на Рочдельской стало ясно: передела не будет. Как, впрочем, и тех денежных потоков, к которым привыкла российская криминальная братва.


Рочдельский рубеж


Изначально конфликт произошел между двумя бизнесвумен – директором ресторана Жанной Ким и неким модным дизайнером. Ким попросила художницу оформить заведение. Та выполнила заказ. Но качество работы не устроило Жанну, и художник получила только часть обещанной суммы – «жалкие» 600 тысяч евро. Такая жестокая несправедливость задела самые тонкие струны духовной организации творца. Не вынесла душа дизайнера позора мелочных гонораров. Женщина обратилась к «народным мстителям» – знакомым бандюкам. Те, подпрыгнув от удовольствия, решили радикально восстановить попранную справедливость, а заодно отжать часть зеленых банкнот с портретом мертвого американского президента у хозяйки ресторана. И забили ей стрелку.

Товарка художницы тоже оказалась не лыком шита. И кликнула своих покровителей. В число оных входил некий гражданин Эдуард Буданцев, человек с исключительной биографией, бывший командир регионального СОБРа, а также то ли бывший, то ли действующий работник КГБ (хотя в этой организации бывших не бывает по определению). Но на стрелке он просил представлять его адвокатом. А делегацию бандюков возглавлял широко известный в узких кругах вор в законе Шакро Молодой.

14 декабря 2015 состоялось историческое событие. Разговор сразу зашел в неконструктивное русло. Слово за слово, взрослые мужчины перешли к оскорблениям, сносить которые Буданцев не собирался. И популярно объяснил своим собеседникам, кто они по жизни и возле какого санузла находится их законное койко-место. После чего бандюки прыгнули на него всей толпой. Начался жестокий замес. Сбитый с ног офицер пропустил несколько страшных ударов в голову (это, конечно, не красит бывшего спецназовца – навыки рукопашного боя профессионалам такого уровня нужно поддерживать регулярно). Но Буданцев не сдавался. И, каким-то чудом вырвавшись из лап нападавших, восстановил высокое звание русского офицера, прихлопнув козырным тузом двоих нападавших (у него с собой как нельзя кстати оказалось нетабельное оружие). Оно и понятно – ну что за адвокат без огнестрела под мышкой? Два расстрелянных в упор бандита тут же испустили дух. Еще восемь человек (включая самого Шакро) попали под более легкую раздачу. Судя по всему, ни один патрон, выпущенный в тот день таинственным адвокатом, не ушел в молоко. «Несвятой восьмерке» повезло чуть больше – они выжили. А «ворошиловского стрелка» и всех остальных повязала прибывшая на место происшествия полиция.

А потом все пошло ожидаемо. Суд, приговор, казенный дом на девять лет. Только все эти прелести получил именно Шакро, а не «стрелок с Рочдельской». Последнего поместили сначала под домашний арест, а потом и вовсе отпустили. И это вызывает целый ряд мыслей и предположений.

Таинственный адвокат
Афганский наркотрафик без границ


Первое. Похоже, таинственный адвокат Буданцев был не просто крышей Жанны Ким, а вполне себе внедренным агентом спецслужб в криминальный мир. И внедрен он был для того, чтобы этот криминальный мир переформатировать и «загнать в свое стойло» – контролируемое спецслужбами, разумеется.

Второе. Если воровская «контрразведка» Шакро не пробила засланного казачка, это, мягко говоря, не делает чести ни ей, ни ее «топ-менеджменту». Вор в законе должен понимать, с кем он разговаривает. И вести себя соответственно. В данном случае «законнику» изменил не только интеллект, раз он не переиграл чекистов, но еще и природное чутье. А без этих качеств вор не вор, а так... только название. Объяснить это можно одним – интеллект, чутье и хитрость вора остались где-то там, в девяностых. Тогда можно было с кондачка и без особого включения мозгов наезжать на всех подряд и «косить» при этом нехилое бабло. От нынешней жизни Шакро отстал безнадежно.

Ситуативные партнеры

Но есть еще один момент. Буданцев мог быть и не внедренным агентом. Он мог давно отойти от своих прежних дел (хотя такие люди просто так от них не отходят). Ну всякое бывает – косанул, где-то в чем-то залетел, звезды над головой не сложились...

Тогда ситуация еще интересней. Ни командиров СОБРа, ни чекистов бывших не бывает. Они в худшем случае уходят в запас, но не в отставку. И своих эти люди не бросают ни в каких жизненных ситуациях. Во всяком случае, так было до девяностых. В ревущие девяностые, в эпоху бандитского беспредела, ситуация провалилась. Братва хозяйничала по всей Москве и ее «окрестностям», вплоть до Тихого океана, как в собственном кармане. Спецслужбы бессильно наблюдали за происходящим. После чего бандюки сделали вывод, что ранее всесильная контора превратилась в «бумажного тигра».

Но менялась ситуация и внутри криминального мира. В середине 90-х Москва подверглась буйному чеченскому набегу. Чеченцы обложили данью подавляющее количество крупных столичных предпринимателей и стали сносить одну славянскую группировку за другой. Чекистам это нравилось не больше, чем братве. И они предложили свои услуги для решения чеченской проблемы. Рука временной дружбы была крепко сжата. Аналитики с Лубянки действительно в то время оказали столичному криминалитету неоценимую услугу.
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Они выписали с забайкальской кичи Япончика, которому на тот момент сидеть было не пересидеть. «Рыцари плаща и кинжала» снабдили криминальных «чистильщиков» явками, паролями и адресами беспредельщиков с Кавказа. Начались массовые отстрелы. Горцы после серии кровопролитных схваток были выбиты из столицы. После чего временное партнерство тут же закончилось, но воры в законе, судя по всему, сделали из него абсолютно неправильные выводы.

Второй раз спецслужбы прибегли к услугам воров во время строительства сочинских олимпийских объектов. Тогда надо было отжать от них сочинских воров в законе – этнических армян, которые, естественно, положили на них глаз. Япончик и его друг и соратник Шакро сделали и это. Сочинские воры включили в тот момент заднюю. А Япончик после этого был застрелен. Тайну своей смерти он унес в могилу. А Шакро, очевидно, решил, что так будет всегда и, как только будут возникать какие-то щекотливые моменты, чекисты всегда будут обращаться к нему и таким, как он, за помощью.

Воровской блеск и интеллектуальная нищета Шакро Молодого

В этом и состоял его главный просчет. Не то чтобы время щекотливых моментов прошло – они были, есть и будут. Прошло время воров старой формации. Это во-первых. Во-вторых, окрепли и набрали силу сами спецслужбы. Лубянская контора перестала быть «бумажным тигром». Она уже готова была решать серьезные вопросы без королей-львов джунглей преступного мира. Но Шакро по каким-то причинам этого не заметил (опять минус для опытного вора). И самое главное – контора стала возрождать ранее забытые, но незыблемые традиции, одной из которых всегда был железный принцип: своих не сдаем. Вот на этот раз и не сдали.
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И наконец, самое главное. Криминальный мир в том виде, в каком он собирался оставаться и далее, перестал устраивать как спецслужбы, так и высших милицейских чинов. К этому примешивался еще и национальный, этнический фактор. Чекисты, в отличие от стражей порядка, всегда болезненно относились к тому, что в столице хозяйничают какие-то левые этнические группировки и чужие авторитеты – чечены, грузины, курды (каковым является Шакро). И тут сам курд подставился по полной. Надо отдать «спецам» должное – кровавый инцидент на Рочдельской они использовали с максимальной отдачей.

Во-первых, чекисты снесли с шахматной доски криминального мира уже изрядно поднадоевшего им Шакро, освободив место для славянских воров в законе, которые будут действовать в русле заданных им правил. Во-вторых, дали понять криминалитету, что времена поменялись и контора теперь не та, что раньше. Теперь с ней надо считаться и по возможности оказывать ей всяческий респект и уважение. В-третьих и самое главное: взяли под контроль все глобальные процессы, происходящие в криминальном мире. Естественно, в какие-то бытовые и текущие разборки вмешиваться никто не будет, но периодически определять направление главного движения для криминалитета будут именно «рыцари плаща и кинжала», нравится это бандитам или нет. И периодически, как это было с Япончиком, пользоваться специфическими услугами. Только вот Шакро для этих услуг оказался слишком стар и недостаточно умен, проницателен и изворотлив. Он стал мешаться под ногами у серьезных людей. И его решили вывести из игры – в назидание другим ее участникам.

Без права на славу

Мало того. Человечество на глазах входит в фазу глобального противостояния, балансируя на грани ядерной войны. В этом противостоянии роль разведок и спецслужб переоценить невозможно. Они критически важны – и для будущей разрядки, и для выживания всего человечества.

А любая серьезная разведка мира, как известно, вне морали. Для нее нет запретных тем и запретных методов ради достижения поставленной цели. Англия в свое время вообще развивалась пиратством – продвигала свои интересы по всему миру с помощью морских и океанических бандюков. Чуть позже британские «спецы» с помощью собственного и китайского криминалитета завалили всю Поднебесную опиумом, чтобы обескровить население огромной страны и на сто с лишним лет вырубить ее из мировой политики. ЦРУ во время Второй мировой без зазрения совести воспользовались услугами итальянской мафии. Матерые и прожженные мафиозо, даже находясь за решеткой, обеспечили Пентагону беспроблемную высадку в Сицилии американского десанта для открытия второго фронта. Российские «спецы» руками славянских бандитов снесли заполонившие Москву в начале 90-х чеченские бандитские полчища. Все как у всех, ничего нового. Святая цель оправдывает любые средства – особенно в разведке.
Цусима зарождается в головах


«Без права на славу – во славу державы» – таков девиз СВР. И совершенно очевидно, что некоторым деяниям разведки не нужна не только слава, которая будет носить явно сомнительный характер, но и элементарная огласка. И таких деяний у внешней и внутренней разведки, судя по всему, в ближайшее время будет немало. И российскому криминалитету в ней уготована особая роль.

Но играть ее он будет со старыми сценаристами и новыми дирижерами. Дирижеры старой формации, к каковым относился Шакро Молодой, новых закулисных сценаристов перестали устраивать. И после первого же неправильного взмаха дирижерской палочки был без малейшего сожаления отправлен в бетонный отель на полировку казенных нар.

«Теперь тебе, мил человек, о другом думать надо – как живым отсюда уйти», – говорил, помнится, страшный горбун из «Черной кошки» Шарапову, когда тот играл роль криминального посланника в бандитском логове. Теперь и для современного «горбуна», Шакро Молодого, настало время думать именно об этом. Иначе все для него может закончиться даже хуже, чем на Рочдельской.

Российскому криминальному миру наверняка в скором времени представят нового «согласованного» лидера. И это сообщество его, разумеется, примет. А нам всем надо приготовиться к новым знаковым событиям – как в России, так и на международной арене. По сравнению с ними дело Скрипаля и всякие-разные аргентинские коксы покажутся детским утренником на изумрудной лужайке. И в этих событиях короли-львы преступного мира под управлением опытных кураторов должны правильно сыграть свою роль. И исполнят они ее, надеюсь, не хуже, чем английские пираты в Карибских морях или итальянские мафиозо в Сицилии.

А «рыцари плаща и кинжала» пусть и дальше рулят всеми подряд: правыми, неправыми, виноватыми и невиновными. Сейчас их время. От них в наши дни зависит и слава державы, и ее судьба.
Автор: Игорь Моисеев

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