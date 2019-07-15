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ФСБ просит продлить арест украинским морякам на три месяца
15 июля 2019, 12:09 • 114 • Украина
Следственное управление ФСБ просит продлить на три месяца срок ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.
© Алексей Филиппов РИА Новости
«Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. — до 26 октября 2019 года, в отношении остальных — до 24 октября 2019-го», — цитирует её РИА Новости.
Ранее адвокат Николай Полозов заявил, что следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам. Расследование дела завершено.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.
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