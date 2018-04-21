ФСБ предотвратила ряд терактов в Ставраполье

В Ставропольском крае предотвратили серию терактов сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сообщается, что преступления готовил террорист, который присягнул главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным спецслужб, он планировал «резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств».

Он планировал напасть на здание правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и получил смертельные ранения.

«На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО «ИГ», — заявили в спецслужбе.

Кроме того, силовики нашли у него текст с присягой главарю террористической организации, а также схемы расположения и подходов к правительственным зданиям Ставропольского края и местного управления ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в начале недели сотрудники российской спецслужбы обезвредили террористическую ячейку, которая планировала теракты в Ростовской области.

13 марта стало известно о задержании в столичном регионе 60 иностранцев, занимавшихся переправкой сторонников организации «Исламское государство» на Ближний Восток для участия в военных кампаниях. Операция, как сообщили в пресс-службе ФСБ, прошла совместно с сотрудниками МВД.

«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций», — заявили правоохранители.

Кроме того, у злоумышленников изъяли оргтехнику, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медсправок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан. Об этом заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Еще двумя днями ранее силовики предотвратили теракт в Саратовской области. Его планировали совершить члены законспирированной террористической ячейки.

Тогда же при задержании 11 марта преступники оказали вооруженное сопротивление, поэтому силовикам пришлось убить боевиков ответным огнем.

При осмотре сотрудниками спецслужб были найдены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Еще одна операция прошла 5 марта — тогда силовики задержали в Дагестане злоумышленников, причастных к вербовке радикально настроенных жителей республики и переправке их в Сирию для принятия участия в боевых действиях в составе ИГ.

Отметим, что по информации главы ФСБ Александра Бортникова, за 2017 год спецслужбы предотвратили 25 терактов. За первый квартал 2018 году силовики ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Всего они задержали 189 и уничтожили 15 «бандитов и их пособников».

При этом в прошлом году ФСБ РФ предотвратили более 50 террористических группировок, задержали 1060 преступников. Из них 90 злоумышленников пытались сопротивляться и были уничтожены.

Помимо этого, силовики заблокировали счета 550 человек, связанных с террористической деятельностью, на общую сумму в 14 млн рублей. Список экстремистов, отметил Бортников, пополнился более чем 2 тыс. фамилий.

В конце февраля официальный представитель Национального антитеррористического комитета ФСБ Андрей Пржездомский сообщил, что

среди россиян, участвующих в деятельности иностранных экстремистских группировок, растет разочарование.

Он отметил, что такие люди сталкиваются с тяжелыми условиями жизни и видят, что многие их сообщники не соблюдают никаких норм морали.

Несмотря на это, подчеркнул Пржездомский, террористы продолжают создавать «спящие» ячейки на российской территории. Интернет — ключевая площадка для вербовки новых последователей. Их набор усиливается в сети с каждым днем, поэтому представитель НАК сообщил, что вопрос контроля киберпространства «далеко не праздный».