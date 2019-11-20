|
ФСБ предложила Японии направить своих специалистов по кибербезопасности на Олимпиаду
20 ноября 2019, 12:24 • 51 • Политика
ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. ФСБ предложила Японии направить своих специалистов по кибербезопасности на Олимпиаду в Токио в 2020 году. Об этом в среду сообщил журналистам в Токио спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.
По его словам, стороны обсуждают возможность заключения соглашения о взаимной выдаче киберпреступников.
Он также рассказал, что тема кибернетической безопасности станет одной из приоритетных в ходе предстоящего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию.
"Сюда едет Сергей Лавров, который будет, видимо, уже на своем уровне продолжать российско-японский диалог. Естественно, в более широком диапазоне, но наша тема - одна из приоритетных", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2019, 03:54
|
17 ноября 2019, 21:24
|
18 ноября 2019, 03:54
|
16 ноября 2019, 01:24
|
15 ноября 2019, 17:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 10:24