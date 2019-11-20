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ФСБ предложила Японии направить своих специалистов по кибербезопасности на Олимпиаду

20 ноября 2019, 12:24  •  51 • Политика

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. ФСБ предложила Японии направить своих специалистов по кибербезопасности на Олимпиаду в Токио в 2020 году. Об этом в среду сообщил журналистам в Токио спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.

По его словам, стороны обсуждают возможность заключения соглашения о взаимной выдаче киберпреступников.

Он также рассказал, что тема кибернетической безопасности станет одной из приоритетных в ходе предстоящего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию.

"Сюда едет Сергей Лавров, который будет, видимо, уже на своем уровне продолжать российско-японский диалог. Естественно, в более широком диапазоне, но наша тема - одна из приоритетных", - подчеркнул он.

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