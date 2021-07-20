ФСБ подготовила список запрещенных к распространению сведений о России

Ряд военных сведений, которые могут навредить интересам России, запретят передавать иностранным государствам. Информация об этом следует из проекта приказа директора ФСБ Александра Бортникова, размещенного на официальном портале правовой информации 19 июля.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Полный список таких сведений включает 61 пункт.

Среди них есть информация об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии.

Кроме того, ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе — данных о целевых программах корпорации «Роскосмос», их финансировании и сроках выполнения, финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономических прогнозах развития.

Список также включает сведения о техническом состоянии космических ракет, данные о разработке инноваций для космоса, внедрении космических технологий, развитии ядерной энергетики.

Ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение в области обороны понятия служебной тайны. Изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне».

В августе 2020 года Министерство обороны России предложило отнести к категории конфиденциальной всю информацию, относящуюся к сфере обороны страны.