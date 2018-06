ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели • 168 • Аналитика







Эта «российская угроза» нуждается хотя бы в символических подтверждениях. Если для жителей ЕС, по крайней мере, некоторых из них, война на Донбассе и непрерывные натовские маневры в Прибалтике являются тревожными фактами, которые при известной ловкости пропагандисты представляют признаками готовящейся «российской агрессии», то для американцев такие «доказательства» подходят слабо.





Хотя бы потому, что абсолютному большинству граждан США даже не известно, где находятся Украина и Прибалтика, и якобы нависшая над этими странами смертельная угроза их не слишком пугает.



Нужно что-то такое, что по-настоящему бы «цепляло» американцев. Этой роли в определенной степени служила легенда о вмешательстве Москвы в выборы президента США. Но с этой темы американские пропагандисты уже собрали все возможные плоды, и она уже близка к исчерпанию. Кроме того, хоть такое вмешательство, нацеленное на разрушение американского образа, и воспринимается как враждебный шаг, он находится как бы в сфере информационной войны, противостояния идеологий, противоборства спецслужб, и грандиозное увеличение под это военного бюджета выглядит не слишком убедительно. Угроза-то не военная.



Поэтому сегодня Вашингтон усиленно раскручивает идею новой угрозы, которая должна быть убедительной, «цеплять» американцев и иметь отчетливый военный характер.



Похоже, что американцы решили не придумывать велосипед, а взять за основу один из самых больших страхов американцев ХХ века – атаку гитлеровскими «волчьими стаями» (отрядами подводных лодок) восточного побережья США в 1942 году. Тогда немецкие подводники потопили десятки транспортных судов США и их союзников чуть ли ни на рейдах портов.







Но даже самые отчаянные действия кригсмарине не могли нанести серьезного ущерба трансатлантическим коммуникациям, и в реальности это было в большей степени психологическое, нежели практическое воздействие.



Американцев, доселе считавших себя неуязвимыми, повергала в ужас и панику мысль, что германские подводники разглядывают в перископы атлантические пляжи, и могут на выбор, как в тире, расстреливать яхты прямо в маринах. Ну, или танкеры на рейде.



Опасаясь утратить контроль над теряющими от страха разум жителями Атлантического побережья, власти США засекретили всю информацию о действиях немецких субмарин в прибрежных водах (этот режим секретности довольно подробно описал Эрнест Хемингуэй в своей трилогии «Острова в океане»).



Вот сегодня администрация США, используя этот старый страх, взялась запугивать американцев «волчьими стаями», вновь орудующими у берегов страны, только на этот раз – российскими.







Целью российских подводников, по уверениям американских чиновников, являются трансконтинентальные подводные кабели связи, связывающие США с ЕС и другими странами. По сообщениям американских СМИ, на этот канал связи приходится 95 процентов обмена информацией, посредством которого США ежедневно проводят финансовые операции, оцениваемые в 10 триллионов долларов.







И Запад обвиняет Россию в посягательствах на эти линии связи. Еще в 2015 году Вашингтон объявил, что подлодки ВМФ России ведут целенаправленный поиск этих глубоководных Далее командующий подводным флотом НАТО контр-адмирал Эндрю Леннон назвал активность России в отношении подводных кабелей беспрецедентной, упомянув, что Москва «определённо проявляет интерес к подводной инфраструктуре стран НАТО».



Свой вклад в нагнетание внесли и верные британские союзники. Так, в конце 2017 года занимавший должность начальника штаба ВС Великобритании Стюарт Пич заявил, что уязвимость кабелей перед российскими субмаринами ставит под угрозу западный образ жизни.



Никаких доказательств своих обвинений, они не приводят. Более того, американские источники в качестве подтверждения злонамеренности Москвы указывают, что еще в годы холодной войны американские подводники в ходе операции «Цветы плюща» с помощью спецоборудования подключались к подводным линиям связи ВМФ СССР на тихоокеанском побережье.



Также указывается, что и сегодня в распоряжении Америки находится подлодка «Jimmy Carter» класса «Seawolf», способная подключаться к подводным линиям.







Голословность и несостоятельность этих обвинений в адрес нашей страны подтверждается еще одним обстоятельством: всю ответственность за эту охоту за кабелями американские должностные лица возложили на ФСБ. Однако в распоряжении этой организации нет подводного флота, и ее зоной ответственности является территория нашей страны, где она проводит операции контрразведывательного и контртеррористического характера. Разведкой в дальнем зарубежье занимается вовсе не ФСБ, а военная разведка (ГРУ ГШ ВС РФ) и служба внешней разведки.



Не может быть, чтобы чиновники Белого дома не знали этих нюансов. Однако они предпочитают выдвигать все свои «обвинения» именно против ФСБ именно потому, что это ведомство наиболее «раскручено» в западных СМИ и знакомо американским обывателям. Если же свои клеветнические построения американское руководство будет возводить против СВР или ГРУ, они рискуют столкнуться с такой проблемой, что аудитория просто не поймет, о чем идет речь.



Впрочем, обвинение ФСБ в действиях на трансатлантических линиях связи имеет и еще одно значение. Вашингтон уверяет, что с деятельностью этого российского ведомства связан факт, якобы подтверждающий коварные намерения Москвы по отношению к подводным кабелям.



Напомним, что объявленные Министром финансов США Стивеном Мнучином санкции против российских граждан и компаний, которые сотрудничают с ФСБ, распространяются в том числе и на «Дайвтехносервис», которая, по мнению министерства финансов США, с 2007 года поставляла различную технику и оборудование для подводных работ российским спецслужбам, в том числе и ФСБ.



Утверждается, что в 2011 году «Дайвтехносервис» получила заказ на создание подводного аппарата стоимостью в 1,5 миллиона долларов для нужд Федеральной службы безопасности.



Тут американцам можно предложить определиться: чем именно Москва намерена вредить подводным кабелям: новейшими субмаринами или с помощью подводного аппарата, чья стоимость не дотягивает до среднего особняка на Рублевке.



Отметим (для себя, а не для американцев, отметающих любую аргументацию, не совпадающую с их схемами), что ФСБ обеспечивает безопасность объектов, имеющих государственное значение, в том числе и подводных (тех же кабелей связи). Службе безопасности также подчинена и береговая охрана пограничной службы. То есть подводное оборудование, в том числе и упомянутый аппарат, нужно им для обеспечения безопасности российских подводных объектов, имеющих государственное значение, а не для атаки на трансатлантические кабеля.



Так что же, не проявляют наши разведорганы интереса к межконтинентальным линиям связи? Наверняка проявляют. Так же, как и американские и другие разведки к нашим каналам.



Разведка — это такая служба, которая занята сбором информации непрестанно, и в мирное, и в военное время. Напомним, что те же американцы напропалую шпионят даже за своими ближайшими союзниками, прослушивая телефонные разговоры даже первых лиц дружественным им государств.



Адский посев. Передадим землю детям чистой!



Напомним, согласно публикациям в The Guardian в 2012-м году, Эдвард Сноуден показал, как британские и американские спецслужбы «прослушали» более 200 кабелей в рамках продолжающегося обширного шпионского проекта, инициированного в 2008 году, полностью подрывая конфиденциальность обычных граждан по всему миру. В то же время The Guardian обнародовала материал о том, как британское разведывательное агентство GCHQ ежесуточно перехватывает данные в масштабах, эквивалентных 192-м Британским библиотекам.



Более 80% международных волоконно-оптических коммуникаций Латинской Америки в настоящее время проходят через США, а это означает, что законы, принятые в других странах, будут в значительной степени бессильны против «прослушки» США.



Напомним, что экс-президент Бразилии Дилма Руссефф объявляла в 2015 году о планах инвестировать 185 млн. долларов в строительство трансатлантического волоконно-оптического кабеля, соединяющего её страну непосредственно со странами ЕС в обход территории США, которые, как она утверждала, будут «гарантировать нейтралитет» бразильского интернет-трафика.



Так что американские обвинения в адрес нашей страны напоминают старый анекдот: «И эти люди запрещают мне в носу ковырять!»



Отметим еще один любопытный момент. Большинство повреждений оптоволоконные подводные линии получают от сетей траулеров или спуска якорей. То есть для осуществления операции по прослушке вовсе не обязательно привлекать субмарины и какие-то специальные глубоководные аппараты.







Установить «прищепку» на кабель в большинстве случаев может обычный аквалангист, или это может быть сделано подводным беспилотником, управляемым с того же траулера для ловли тунца, да еще и идущего под флагом «третьей» страны. Все это будет не в пример дешевле и безопаснее, чем аналогичная операция с использованием субмарин.







Между прочим, ни одной российской «прищепки» американцы или их союзники не сняли с подводных кабелей, и все их обвинения строятся исключительно на предположениях в духе «русские определенно это делают, поскольку так делаем мы».



