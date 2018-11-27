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ФСБ перечислила оружие на задержанных после провокации кораблях ВМС Украины
27 ноября 2018, 21:39 • 91 • В мире
Федеральная служба безопасности опубликовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины. В списке, составленном специалистами Федеральной службы безопасности, более 20 пунктов.
ФСБ рассказала о найденном на украинских судах оружии. В опубликованном списке перечислены более 20 пунктов вооружения и боеприпасов, находившихся на кораблях.
В частности, в сообщении говорится, что на судах были обнаружены несколько гранатомётов, танковые и крупнокалиберные пулемёты. Также на трех задержанных кораблях российские правоохранители нашли автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
Как поясняют в ведомстве, при попытки пройти через Керченский пролив в воскресенье, 25 ноября, суда были приведены экипажем в боевую готовность. В частности, были расчехлены артиллерийские установки, а артиллерийские установки, поднятые на угол 45 градусов, были направлены в сторону кораблей и катеров России. Полный список обнаруженного оружия на бортах приводится ниже.
Как сообщили ранее в ФСБ, при проверке задержанных кораблей на борту катера «Никополь» был найден приказ, в котором пояснялось, что суда ВМС Украины должны «скрытно» пройти через Керченский пролив.
При этом у моряков также была при себе рукописная шпаргалка с правилами прохода России по данному маршруту.
Вооружение и боеприпасы на задержанных украинских кораблях – список:
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер)
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