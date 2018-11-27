ФСБ перечислила оружие на задержанных после провокации кораблях ВМС Украины

ФСБ рассказала о найденном на украинских судах оружии. В опубликованном списке перечислены более 20 пунктов вооружения и боеприпасов, находившихся на кораблях.

В частности, в сообщении говорится, что на судах были обнаружены несколько гранатомётов, танковые и крупнокалиберные пулемёты. Также на трех задержанных кораблях российские правоохранители нашли автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

Как поясняют в ведомстве, при попытки пройти через Керченский пролив в воскресенье, 25 ноября, суда были приведены экипажем в боевую готовность. В частности, были расчехлены артиллерийские установки, а артиллерийские установки, поднятые на угол 45 градусов, были направлены в сторону кораблей и катеров России. Полный список обнаруженного оружия на бортах приводится ниже.

Как сообщили ранее в ФСБ, при проверке задержанных кораблей на борту катера «Никополь» был найден приказ, в котором пояснялось, что суда ВМС Украины должны «скрытно» пройти через Керченский пролив.

При этом у моряков также была при себе рукописная шпаргалка с правилами прохода России по данному маршруту.

Вооружение и боеприпасы на задержанных украинских кораблях – список:

30 мм пушка – 4 ед. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед. Травматический пистолет 9мм – 1 ед. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно) Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед. Выстрел ВОГ – 495 ед. Граната РГД-5 – 40 ед. Граната РГ-42 – 48 ед. Граната РГД – 20 ед. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед. Запал РГ-42 – 38 ед. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед. Патроны 7,62 мм – 9865 ед. Патроны 5,45 мм – 11736 ед. Патроны 9 мм – 1189 ед. Патроны 12,7 мм – 612 ед. Штык-нож – 15 ед. Магазин АК-74 – 42 ед. Магазин ПМ – 4 ед.

(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер)