ФСБ: Основные провокации Украины нацелены на Крымский мост

Главной целью основных провокационных акций Украины служит мост через Керченский пролив, заявил представитель ФСБ Алексей Вольский, подчеркнув, что для обеспечения безопасности строительства Крымского моста ФСБ было вынуждено усилить охрану границ России дополнительными судами и ужесточить контроль проходящих через Керченский пролив кораблей.

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский заявил, что главной целью провокационных акций Украины служит Крымский мост.

Вольский напомнил, что из Киева неоднократно поступали заявления о необходимости уничтожить мост через Керченский пролив. В связи с чем, пограничные отряды ФСБ России были вынуждены укрепить охрану российской границы дополнительным количеством кораблей и катеров, а также ужесточить проверку проходящих через пролив судов.

Одной из главных целей принятых ФСБ дополнительных мер является минимизация угрозы

"в отношении строительства моста", подчеркнул вице-адмирал.