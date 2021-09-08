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ФСБ назвала соучастников ЦРУ в похищении 33 богатырей в Минске

08 сентября 2021, 14:40  •  117 • Политика
Источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ) назвал соучастников ЦРУ в операции по похищению так называемых 33 богатырей - русских сотрудников охранной фирмы в Минске.
В комментарии РИА Новости источник в ведомстве подтвердил информацию телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 граждан России. При этом в ведомстве уточнили, что ЦРУ действовало совместно с ГУР Минобороны Украины и СБУ.
Источник в ФСБ также добавил, что озвученную CNN информацию он не стал бы называть эксклюзивом.
"Ещё год назад было расследование Александра Коца в "Комсомольской правде", были представлены документальные материалы, которые всё это подтверждают", - сказал он.
Собеседник агентства также добавил, что это было "спланированное похищение" граждан России с территории третьей страны.

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