ФСБ назвала соучастников ЦРУ в похищении 33 богатырей в Минске

Источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ) назвал соучастников ЦРУ в операции по похищению так называемых 33 богатырей - русских сотрудников охранной фирмы в Минске.

В комментарии РИА Новости источник в ведомстве подтвердил информацию телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 граждан России. При этом в ведомстве уточнили, что ЦРУ действовало совместно с ГУР Минобороны Украины и СБУ.

Источник в ФСБ также добавил, что озвученную CNN информацию он не стал бы называть эксклюзивом.

"Ещё год назад было расследование Александра Коца в "Комсомольской правде", были представлены документальные материалы, которые всё это подтверждают", - сказал он.

Собеседник агентства также добавил, что это было "спланированное похищение" граждан России с территории третьей страны.