|
ФСБ нашла оружие и приказ устроить провокацию на задержанных в Керченском проливе украинских судах
27 ноября 2018, 21:39 • 117 • Политика
На украинских судах, задержанных российскими пограничниками, нашли оружие, боеприпасы и приказ скрытно пройти через Керченский пролив. То есть, по сути, было прямое указание совершить провокацию.
На задержанных в Керченском проливе украинских судах нашли оружие, а также приказ совершить провокацию, попытавшись скрытно пройти по Керченско-Еникальскому каналу. Об этом говорится в официальном заявлении ФСБ России.
Сообщается, что на перехваченных российскими пограничниками украинских судах находились вооружения и боеприпасы, среди которых несколько гранатометов, гранат и пулеметов. Кроме того, спецслужбы изъяли документ с инструкциями для украинских моряков.
Приказ был найден на бронекатере «Никополь». В нем перед украинскими моряками ставится задача скрытно перейти из Одессы в Бердянск. При этом в документе подчеркивается, что особую скрытность следует обеспечить у Керченско-Еникальского канала.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 ноября, 3 украинских военных судна устроили провокацию в Керченском проливе, зайдя в территориальные воды России. Все три плавсредства были задержаны российскими пограничниками.
Вот такой арсенал нашла ФСБ на задержанных украинских судах:
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 ноября 2018, 11:39
|
26 ноября 2018, 11:24
|
26 ноября 2018, 06:39
|
22 ноября 2018, 01:54
|
26 ноября 2018, 16:24
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 17:54