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ФСБ нашла оружие и приказ устроить провокацию на задержанных в Керченском проливе украинских судах

27 ноября 2018, 21:39  •  117 • Политика
На украинских судах, задержанных российскими пограничниками, нашли оружие, боеприпасы и приказ скрытно пройти через Керченский пролив. То есть, по сути, было прямое указание совершить провокацию.
На задержанных в Керченском проливе украинских судах нашли оружие, а также приказ совершить провокацию, попытавшись скрытно пройти по Керченско-Еникальскому каналу. Об этом говорится в официальном заявлении ФСБ России.
Сообщается, что на перехваченных российскими пограничниками украинских судах находились вооружения и боеприпасы, среди которых несколько гранатометов, гранат и пулеметов. Кроме того, спецслужбы изъяли документ с инструкциями для украинских моряков.
Приказ был найден на бронекатере «Никополь». В нем перед украинскими моряками ставится задача скрытно перейти из Одессы в Бердянск. При этом в документе подчеркивается, что особую скрытность следует обеспечить у Керченско-Еникальского канала.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 ноября, 3 украинских военных судна устроили провокацию в Керченском проливе, зайдя в территориальные воды России. Все три плавсредства были задержаны российскими пограничниками.
Вот такой арсенал нашла ФСБ на задержанных украинских судах:
  1. 30 мм пушка - 4 ед.
  2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
  3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
  4. Пулемет ПКТ 7,62 мм - 4 ед.
  5. Автомат АК-47 5,45 мм - 13 ед.
  6. Пистолет ПМ 9 мм - 4 ед.
  7. Травматический пистолет 9 мм - 1 ед.
  8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
  9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)
  10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
  11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
  12. Граната РГД-5 - 40 ед.
  13. Граната РГ-42 - 48 ед.
  14. Граната РГД - 20 ед.
  15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
  16. Запал РГ-42 - 38 ед.
  17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
  18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
  19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
  20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
  21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
  22. Штык-нож - 15 ед.
  23. Магазин АК-74 - 42 ед.
  24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)

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