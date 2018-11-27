ФСБ нашла оружие и приказ устроить провокацию на задержанных в Керченском проливе украинских судах

На украинских судах, задержанных российскими пограничниками, нашли оружие, боеприпасы и приказ скрытно пройти через Керченский пролив. То есть, по сути, было прямое указание совершить провокацию.

На задержанных в Керченском проливе украинских судах нашли оружие, а также приказ совершить провокацию, попытавшись скрытно пройти по Керченско-Еникальскому каналу. Об этом говорится в официальном заявлении ФСБ России.

Сообщается, что на перехваченных российскими пограничниками украинских судах находились вооружения и боеприпасы, среди которых несколько гранатометов, гранат и пулеметов. Кроме того, спецслужбы изъяли документ с инструкциями для украинских моряков.

Приказ был найден на бронекатере «Никополь». В нем перед украинскими моряками ставится задача скрытно перейти из Одессы в Бердянск. При этом в документе подчеркивается, что особую скрытность следует обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 ноября, 3 украинских военных судна устроили провокацию в Керченском проливе, зайдя в территориальные воды России. Все три плавсредства были задержаны российскими пограничниками.

Вот такой арсенал нашла ФСБ на задержанных украинских судах:

30 мм пушка - 4 ед. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед. Пулемет ПКТ 7,62 мм - 4 ед. Автомат АК-47 5,45 мм - 13 ед. Пистолет ПМ 9 мм - 4 ед. Травматический пистолет 9 мм - 1 ед. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно) Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед. Выстрел ВОГ - 495 ед. Граната РГД-5 - 40 ед. Граната РГ-42 - 48 ед. Граната РГД - 20 ед. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед. Запал РГ-42 - 38 ед. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед. Патроны 7,62 мм - 9865 ед. Патроны 5,45 мм - 11736 ед. Патроны 9 мм - 1189 ед. Патроны 12,7 мм - 612 ед. Штык-нож - 15 ед. Магазин АК-74 - 42 ед. Магазин ПМ - 4 ед.

(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)