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ФСБ: Из Словакии экстрадирован член банды Басаева

18 июля 2018, 12:24  •  106 • В России

Федеральной службой безопасности совместно с Генпрокуратурой, Нацбюро Интерпола МВД и Федеральной службой исполнения наказаний России организована экстрадиция из Словакии в Россию члена бандгруппы Шамиля Басаева, 40-летнего гражданина России Яндиева Аслана Ахметовича, который больше 10 лет находился в международном розыске.

ФСБ: Из Словакии экстрадирован член банды Басаева.

"Разыскиваемый причастен к организации и совершению в 2006 году серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения", - сообщает ФСБ России.

Скрываясь от уголовного розыска, в 2010 году Яндиев бежал за рубеж по поддельным документам. Пытался гнездиться в Швейцарии, Голландии и других европейских государствах. Но в 2011 году, на основании российской ориентировки, его поймали в Словакии и решили передать на родину.

Последствия взрыва на территории развлекательного центра Владикавказа в 2006 году

"В целях срыва экстрадиции фигурант в течение семи лет через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений. Но в результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об экстрадиции Яндиева", - отметили в ФСБ.

Во вторник Яндиева доставили авиарейсом "Братислава-Москва" в Москву.

- Меня обвиняют в терроризме, бандитизме и убийствах, - ответил задержанный на первый вопрос российского следователя.

В ведомстве отметили, что в отношении Яндиева проводятся "дальнейшие следственные мероприятия по документированию причастности его к преступлениям".

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