«Фрукт созрел»: Зеленский заявил о готовности договариваться с Россией

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады выступил с ежегодным посланием. В его речи о «достижениях» своей команды, которая, по мнению экспертов, как и сам президент, живёт в параллельном мире с народом, можно выделить один главный аспект — без договорённостей с Россией мира на Украине не будет.«Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать», — сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады.По его словам, он не опасается прямого диалога с Россией.По мнению нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, «фрукт созрел». Нардеп считает, что сейчас начали выполняться договорённости, достигнутые на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в ЖеневеИлья Кива охарактеризовал сегодняшнее выступление Владимира Зеленского, как «п***шь прохиндея. Станет с лицедея».