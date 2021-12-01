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«Фрукт созрел»: Зеленский заявил о готовности договариваться с Россией

01 декабря 2021, 20:00  •  196 • Украина

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады выступил с ежегодным посланием. В его речи о «достижениях» своей команды, которая, по мнению экспертов, как и сам президент, живёт в параллельном мире с народом, можно выделить один главный аспект — без договорённостей с Россией мира на Украине не будет.

«Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.

Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.

Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать», — сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады.

По его словам, он не опасается прямого диалога с Россией.

По мнению нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, «фрукт созрел». Нардеп считает, что сейчас начали выполняться договорённости, достигнутые на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве

Илья Кива охарактеризовал сегодняшнее выступление Владимира Зеленского, как «п***шь прохиндея. Станет с лицедея».


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