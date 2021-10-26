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Фронт потихоньку разгорается: ВСУ ударили по пожарной части под Горловкой

26 октября 2021, 22:50  •  154 • Политика
По пожарной части в Гольме под Горловкой нанесён удар, сообщается о больших разрушениях. "В настоящее время обстрел Горловки продолжается. Фронт потихоньку разгорается", - пишет WarGonzo.
ВСУ нанесли удар по пожарной части в Гольме под Горловкой. Здание получило сильные повреждения. Обстрел Горловки и её пригородов продолжается, сообщает военкор Андрей Руденко.
Ранее были опубликованы кадры, как украинские военные применяют в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В обнародованном видео дрон бомбил артиллерию ополченцев.
В настоящее время обстрел Горловки продолжается. Фронт потихоньку разгорается,
- сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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