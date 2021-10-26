Фронт потихоньку разгорается: ВСУ ударили по пожарной части под Горловкой

По пожарной части в Гольме под Горловкой нанесён удар, сообщается о больших разрушениях. "В настоящее время обстрел Горловки продолжается. Фронт потихоньку разгорается", - пишет WarGonzo.

ВСУ нанесли удар по пожарной части в Гольме под Горловкой. Здание получило сильные повреждения. Обстрел Горловки и её пригородов продолжается, сообщает военкор Андрей Руденко.

Ранее были опубликованы кадры, как украинские военные применяют в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В обнародованном видео дрон бомбил артиллерию ополченцев.

В настоящее время обстрел Горловки продолжается. Фронт потихоньку разгорается,

- сообщает Telegram-канал WarGonzo.