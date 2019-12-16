Fronda: Польша должна способствовать смене власти в Беларуси

А после этого в Европе собираются сменить Лукашенко

Польский информационно-публицистический сайт опубликовал большое интервью с экспертом по вопросам безопасности Анджеем Талагой (Andrzej Talaga), в котором тот делится своими мыслями по поводу будущего соседней Белоруссии.

«Москва уже не первый год старается колонизировать Белоруссию, включить её в свои государственные структуры, а Минск отчаянно сопротивляется. Пока ему довольно успешно удаётся противостоять российскому давлению. Белорусская армия и службы безопасности не попали под контроль Москвы, потому что Александр Лукашенко устроил антироссийскую чистку: он убрал из армии не только русских, но и всех людей, учившихся на территории России», – рассказывает эксперт.

По его словам, всё бы шло хорошо и в экономике, но Россия почему-то не соглашается и дальше продавать Минску нефть и газ по низким ценам. А ведь как было хорошо – раньше Беларусь покупала дешёвую нефть у России, перерабатывала и продавала странам Балтии бензин. Теперь же это не будет приносить достаточной прибыли, и Лукашенко сложно будет наполнять государственный бюджет, возмущается Талага.

Он уверен, что только из-за экономических проблем власти Белоруссии «стали демонстрировать готовность к интеграции».

«На мой взгляд, это пока видимость, однако всё может стать реальным, если у Минска не останется другого выхода. Он не хочет объединения, но будет вынужден на него согласиться из-за экономической ситуации», – говорит эксперт.

Кроме того, он уверяет, что из-за глубокой интеграции России и Белоруссии в Союзное государство над Польшей нависнет опасность, потому что наверняка российская армия будет стоять на территории Беларуси и угрожать Польше.

«Это значительно осложнит наше положение. От белорусско-польской границы до Варшавы – 100 километров по вполне хорошей дороге. Поэтому нам следует всеми силами защищать независимость Белоруссии, пусть даже там будет не демократия, а диктатура, лишь бы только не российская. Если не будет другого выхода, мы заинтересованы даже в сохранении режима Лукашенко, хотя было бы лучше, если бы там появились демократические власти. По разным причинам их сейчас нет, но то, что мы имеем, лучше перспективы превращения Белоруссии в регион России. В этом нет никаких сомнений», – уверяет Талага.

Он очень сожалеет о том, что польская армия не может вторгнуться на территорию соседней страны – тогда бы и проблем не было.

«Вторгаться в Белоруссию мы не можем: у нас нет ни оснований для этого, ни соответствующего мандата. Это бы привело к войне между Польшей и Россией или НАТО и Россией, что невозможно вообразить», – говорит эксперт.

Но при этом он твёрдо знает, что необходимо делать Польше: «...вооружаться, передвигать наши системы безопасности к востоку, на границу с Белоруссией, формировать резервы, дополнительные силы обороны».

А для всего этого потребуется «больше военных, больше расходов на оборонную сферу, больше оборонительных систем, способных остановить то, что может прийти из Белоруссии».

Ну и, конечно, по мнению польского эксперта, следует «поддерживать белорусские силы, которые наиболее решительно сопротивляются объединению, а в долгосрочной перспективе – привести к смене власти». Видимо, уже не следует стесняться в своих откровениях, решая судьбу другой страны.

Что ж, вполне чёткая картинка вырисовывается, и она для Лукашенко не выглядит приятной: в Европе готовы терпеть его у власти в Белоруссии, если он будет сопротивляться интеграционным процессам с Россией, но как только белорусский президент от России отвернётся и, главное, повернёт в сторону Запада страну, тут же для него наступит «долгосрочная перспектива» смены власти, о которой открыто говорят уже сегодня, и не только в Польше.