Заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о катастрофическом состоянии газотранспортной системы (ГТС) Украины, на ремонт и модернизацию которой уже сейчас требуются миллиарды долларов.

«Украинская труба уже стареет катастрофически. Посмотрите на события этого года, прорыв произошел в трубе под Киевом, труба правда была не магистральной, но, тем не менее, эти случаи происходят все чаще и чаще», — заявил Фролов в эфире медиацентра «Патриот».

По словам эксперта, тяжелое состояние газотранспортной системы хорошо известно украинским властям.

«Еще при Януковиче, когда он заметил, что первый «Северный поток» строится, Украина решила провести аудит своей газотранспортной системы, и узнать, сколько будет стоит модернизация этой системы. На тот момент, в 2011 году, девять лет назад, эта сумма составляла 7,5 миллиарда долларов. Просто, чтобы отремонтировать и модернизировать. На это требовался определенный срок, и если разбить этот платеж на этот срок, то получается, что Украина все следующие годы вкладывала 20% от требуемой суммы.

Фролов замечает, что вся система не может выйти из строя в один год, однако только из-за технического состояния ГТС Украины в 20-х годах потребуется снижение объемов транзита.