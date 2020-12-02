Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная / Украина

Фролов: Газотранспортная система Украины катастрофически стареет

02 декабря 2020, 10:35  •  96 • Украина
Заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о катастрофическом состоянии газотранспортной системы (ГТС) Украины, на ремонт и модернизацию которой уже сейчас требуются миллиарды долларов.
«Украинская труба уже стареет катастрофически. Посмотрите на события этого года, прорыв произошел в трубе под Киевом, труба правда была не магистральной, но, тем не менее, эти случаи происходят все чаще и чаще», — заявил Фролов в эфире медиацентра «Патриот».
По словам эксперта, тяжелое состояние газотранспортной системы хорошо известно украинским властям.
«Еще при Януковиче, когда он заметил, что первый «Северный поток» строится, Украина решила провести аудит своей газотранспортной системы, и узнать, сколько будет стоит модернизация этой системы. На тот момент, в 2011 году, девять лет назад, эта сумма составляла 7,5 миллиарда долларов. Просто, чтобы отремонтировать и модернизировать. На это требовался определенный срок, и если разбить этот платеж на этот срок, то получается, что Украина все следующие годы вкладывала 20% от требуемой суммы.
Фролов замечает, что вся система не может выйти из строя в один год, однако только из-за технического состояния ГТС Украины в 20-х годах потребуется снижение объемов транзита.  
«Газотранспортная система Украины, если мы берем именно транзитные магистрали, строилась в разные годы, в течение 12 лет. Последние объекты вводились в эксплуатацию в конце 80-х, они в лучшем состоянии. Те, которые вводились в эксплуатацию более 40 лет назад, их судьба незавидна. Тот факт, что снижать прокачку газа через газотранспортную систему Украины технически необходимо в 20-х годах, это неоспоримо. Если даже сохранить текущие объемы прокачки газа, простой связанный с авариями будет увеличиваться», — считает Александр Фролов.
 
Автор: Олег Волков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
01 декабря 2020, 16:15
Свита водочной королевы Украины, или «Соросята» — приватизаторы
01 декабря 2020, 21:45
Помощь ЧВК «Вагнер» - украинцы испугались появления русских миротворцев в Донбассе
02 декабря 2020, 01:25
Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу
01 декабря 2020, 18:05
Жвания будет разоблачать майданы в прямом эфире телеканала Медведчука
01 декабря 2020, 23:35
Аваков увидел в угрозах венграм Закарпатья «руку Кремля»
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 03:15
Поляки копают под российскую базу в Судане: О договорённости не знает даже министр?
02 декабря 2020, 01:25
Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
25 ноября 2020, 20:55
Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.