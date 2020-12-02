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Фролов: Газотранспортная система Украины катастрофически стареет
02 декабря 2020, 10:35 • 96 • Украина
Заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о катастрофическом состоянии газотранспортной системы (ГТС) Украины, на ремонт и модернизацию которой уже сейчас требуются миллиарды долларов.
По словам эксперта, тяжелое состояние газотранспортной системы хорошо известно украинским властям.
Фролов замечает, что вся система не может выйти из строя в один год, однако только из-за технического состояния ГТС Украины в 20-х годах потребуется снижение объемов транзита.
Автор: Олег Волков
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