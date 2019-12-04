ФРГ выслала двух дипломатов России из-за убийства грузина, потребовав помочь в расследовании

Сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет расследованию убийства.

Кроме того, немецкое министерство передало послу России свои "ожидания" по поводу того, как следует действовать российской стороне.

Напомним, убийство было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. После этого прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России, напоминает телеканал "360".