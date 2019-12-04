|
ФРГ выслала двух дипломатов России из-за убийства грузина, потребовав помочь в расследовании
04 декабря 2019, 22:54 • 95 • Политика
Германский МИД сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Поводом названо убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года.
Сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет расследованию убийства.
Кроме того, немецкое министерство передало послу России свои "ожидания" по поводу того, как следует действовать российской стороне.
Напомним, убийство было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. После этого прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России, напоминает телеканал "360".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 ноября 2019, 19:24
|
28 ноября 2019, 13:54
|
04 декабря 2019, 09:54
|
29 ноября 2019, 02:54
|
28 ноября 2019, 13:54
|
04 декабря 2019, 09:54
|
29 ноября 2019, 19:24