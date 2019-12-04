Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белорусские змагары двинулись по стопам свидомых грузин (Руслан Осташко)
"Ослик начинает злиться. Морковку не дали": Глава МИД Украины начал с ...
«Балканский ястреб» летит в Киев
Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате
Главная / Политика

ФРГ выслала двух дипломатов России из-за убийства грузина, потребовав помочь в расследовании

04 декабря 2019, 22:54  •  95 • Политика
Германский МИД сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Поводом названо убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года.
Сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет расследованию убийства.
Кроме того, немецкое министерство передало послу России свои "ожидания" по поводу того, как следует действовать российской стороне.
Напомним, убийство было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. После этого прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России, напоминает телеканал "360".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 03:24
"Сначала - сделка с Россией": Трамп вновь озвучил планы заключить ядерное соглашение с Москвой
04 декабря 2019, 06:39
Угрожающая среда: россиян могут лишить экологической экспертизы
04 декабря 2019, 19:39
"США присвоили себе право решать судьбы мира": В Госдуме жёстко ответили на отказ в визах
04 декабря 2019, 22:54
В Совфеде обещали зеркально ответить на высылку сотрудников посольства РФ из ФРГ
04 декабря 2019, 13:09
"Не брезгует никакими деньгами": Клинцевич оценил заработок Навального на фейковых расследованиях
04 декабря 2019, 14:24
В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 19:24
Пошли в атаку на русских, разозлив своих же: Полная история скандала в ООН, где Киев пошёл против Крыма и проиграл
28 ноября 2019, 13:54
В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «посадил» на капот автомобилиста
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.