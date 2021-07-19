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ФРГ: разные взгляды востока и запада

19 июля 2021, 12:55  •  283 • В мире
Восточные немцы выступают за снижение зависимости от США и более тесные связи с Россией
Результаты последнего опроса института социологических исследований Forsa, проведенного по заданию Редакционной сети Германии (RND) свидетельствуют о том, что даже спустя три десятилетия после объединения Германии есть большие различия между восточными и западными немцами.
Что касается отношений ФРГ и США, 32% жителей западных земель страны считают, что Германия должна быть менее зависимой от Соединённых Штатов. Эти же взгляды у жителей восточной Германии, но на востоке так думают 60% опрошенных. За это выступают, в большинстве, сторонники Левой партии (69%) и «Альтернативы для Германии» (62%).
За развитие более тесных связей с Россией высказываются 50% восточных немцев и только 25% западных. А экономические санкции против РФ, введённые из-за «украинского вопроса», поддерживают только 34% жителей восточных земель ФРГ, но зато вдвое больше – 68% – западных немцев. Такое же разделение мнений и по вопросу строительства «Северного потока – 2»: в среднем его поддерживают 52% граждан ФРГ, на западе поддержка составляет 48%, а вот на востоке – 74%. Наиболее яростные противники «Северного потока – 2» среди симпатиков «Зелёных».
Уполномоченный правительства ФРГ по восточной Германии Марко Вандеритц сказал: «Эти различия можно объяснить историческими причинами. Старая Федеративная республика жила связями с Западом, что началось с плана Маршала. А бывшая ГДР была часть восточного блока. И если люди в землях на территории бывшей ГДР считают, что было бы хорошо иметь более тесные связи с Россией, то я разделяю их мнение. Мы относительно близки друг к другу».
При этом он является сторонником антироссийских санкций (из-за поддержки Россией ДНР и ЛНР, а также «диктаторского режима в Белоруссии») и считает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» – в интересах Германии.
Соб. корр. ФСК

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