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ФРГ отказала Украине в новых мерах против "Северного потока - 2"
15 апреля 2021, 13:45 • 333 • Политика
Берлин опасается, что связанные с трубопроводом ограничения повлияют на ситуацию около российско-украинской границы
Западные страны ищут механизм, который мог бы повлиять на Россию, которую чуть ли не ежедневно обвиняют в размещении большого континента войск на границе с Украиной. США и некоторые страны Европейского Союза уже предложили прекратить строительство "Северного потока-2", чтобы снизить напряженность обстановки на российско-украинской границе. Однако в Германии считают, что такие действия не принесут результата.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что он против прекращения строительства газопровода, поскольку считает, что это не только не приведет к снижению напряженности в регионе и деэскалации конфликта, но и может иметь обратный эффект, пишет DW.
Напомним, что ранее Киев потребовал у Запада наконец расквитаться с Москвой. Среди мер, предложенных Незалежной, было усиление санкционного давления на РФ и прекращение строительства газопровода.
Но, похоже, что Берлин не готов "бороться" за Украину такими категоричными методами. Однако накануне власти Германии все же связали работу "Северного потока-2" с поведением России. Иными словами, объем поставок газа будет зависеть от действий Москвы.
При этом глава министерства обороны ФРГ в разговоре с Вашингтоном отметила, что нет никакого смысла останавливать строительство трубопровода, когда он почти готов, но принципы эксплуатации "Северного потока-2" странам еще предстоит обсудить.
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