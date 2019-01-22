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ФРГ намерена договориться о транзите через Украину до запуска СП-2

22 января 2019, 15:40  •  86 • Украина
Германия рассчитывает, что соглашение о транзите газа через территорию Украины будет заключено до запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом в ходе энергетической конференции заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, «удалось запустить прямые переговоры между Украиной и Россией» по вопросу сохранения транзита.

«Мы хотим достигнуть того, чтобы до запуска «Северного потока — 2» было подписано соглашение, которое учитывало бы справедливые интересы Украины», — подчеркнул министр.

Ранее Альтмайер заявил, что у немецкого правительства нет правовых оснований для вмешательства в реализацию «Северного потока — 2». 

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель призывала к сохранению роли Украины как страны — транзитёра газа. При этом президент России Владимир Путин подчёркивал, что «Северный поток — 2» не закрывает возможности для транзита газа через Украину.

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