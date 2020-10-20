«Фрегат универсального назначения»: как обновлённый «Маршал Шапошников» может усилить Тихоокеанский флот

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, будет проверена работа «силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации». Также пройдут скоростные и манёвренные испытания корабля, который ранее получил на вооружение ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран». В дальнейшем предполагается установка гиперзвуковых ракет «Циркон». До конца года корабль должен вернуться в состав Тихоокеанского флота. Как отмечают эксперты, теперь огневая мощь «Маршала Шапошникова» выросла в несколько раз — из противолодочного корабля он «превратился во фрегат универсального назначения».

В Японском море стартовал второй этап заводских ходовых испытаний модернизированного фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Утром буксиры Тихоокеанского флота вывели корабль из акватории «Дальзавода» и сопроводили его до внешнего рейда, где фрегат дал полный ход», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается также, что «экипаж совместно со сдаточной командой проверит работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации». Кроме того, запланированы скоростные и манёвренные испытания корабля.

Как напомнили в Минобороны, ремонт и модернизация фрегата ведётся на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке, где на «Маршале Шапошникове» «проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование».

«Также он получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение», — сообщают в военном ведомстве.

Планируется, что фрегат вернётся в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

История «Маршала Шапошникова»

Напомним, большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» был построен в середине 1980-х годов. В 2010-х он участвовал в антипиратских вахтах, в частности в Аденском заливе. В 2014-м нёс службу в Тихом и Индийском океанах. Сейчас на корабле ведутся работы по ремонту и модернизации.

В марте 2018 года командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что оперативно-стратегическое объединение ВМФ не отказывается от «эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20—30 лет, но лишь в том случае, если эти единицы имеют модернизационный ресурс».

«Очевидно, что такими кораблями являются большие противолодочные корабли проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил. В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них — большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников». Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием», — приводит слова военачальника пресс-служба Минобороны России.

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»

© Министерство обороны РФ

В июне 2019 года Тихоокеанский флот окончил формирование экипажа фрегата «Маршал Шапошников», на котором продолжались ремонтные работы с глубокой модернизацией. Как уточняли в Минобороны, экипаж подбирался с учётом «нового, существенно расширенного состава вооружения корабля».

«После завершения технических работ на ООО «Дальзавод» во Владивостоке обновлённая боевая единица будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту», — говорилось в заявлении оборонного ведомства.

Как сообщил журналистам в ноябре того же года замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко, корабль в результате модернизации получит и гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон».

Впервые модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения этапа заводских ходовых испытаний 10 июля 2020 года.

«В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы», — отмечалось на сайте Министерства обороны РФ.

В августе фрегат продолжил заводские ходовые испытания и вновь вышел в акваторию Японского моря. Тогда специалисты «проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля». Сообщалось также о планах относительно последующих этапов испытаний: в частности, взлётов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27.

В середине сентября командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц проверил ход заводских испытаний «Маршала Шапошникова». В частности, военачальник осмотрел корабельные помещения фрегата, «уделив особое внимание вопросам взрывопожаробезопасности на финишном этапе работ и бытовым условиям экипажа».

После проверки командующий флотом подчеркнул, что все работы проводятся в соответствии с графиком.

«Повысили боевые возможности корабля»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, из противолодочного корабля «Маршал Шапошников» превратился «во фрегат универсального назначения».

«Он сможет бороться теперь как с подводными лодками, так и с надводными кораблями, а также наземными целями», — заявил аналитик.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, в свою очередь, рассказал о характеристиках корабля «Маршал Шапошников».

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»

© Министерство обороны РФ

«Он имеет водоизмещение более 7 тыс. тонн, скорость полного хода достигает около 30 узлов, а дальность плавания — 5 тыс. миль. «Маршал Шапошников» имеет мощную гидроакустическую станцию (ГАС) большой дальности обнаружения подводных лодок, может разместить на себе до двух вертолётов», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Между тем Леонков добавил, что автономность плавания корабля — порядка 30 суток.

«Маршал Шапошников предназначен для того, чтобы решать вопросы обороны на дальних рубежах», — указал он.

По словам Леонкова, фрегат был в значительной степени усовершенствован.

«Маршалу Шапошникову» были добавлены универсальные пусковые установки для ракет семейства «Калибр» и «Циркон», пусковые установки для противокорабельной ракеты «Уран», а также тактические ударные вооружения. Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз», — подчеркнул он.

Сивков придерживается схожей позиции. По его словам, ракетные комплексы «Калибр» и «Уран» «сильно повысили боевые возможности корабля». По его словам, эти вооружения делают «Маршала Шапошникова» «мощным боевым кораблём».

«В его пусковые установки могут загружаться также ракеты «Оникс», а в перспективе и ракеты «Циркон», когда будут приняты на вооружение. Это очень мощный многоцелевой ракетный комплекс, который может поражать большой спектр целей — наземных, надводных и даже подводных. Если ракета «Циркон» будет поставлена на фрегат, то он станет смертельно опасным даже для авианосцев США, я уже не говорю о кораблях», — сообщил Сивков.

Флаг Тихоокеанского флота

РИА Новости

© Виталий Аньков

«Циркон» есть только у России, и средств защиты против этой ракеты, в частности, у США, нет... Модернизация такой боевой единицы, как «Маршал Шапошников», — это правильное решение, которое будет распространяться в дальнейшем и на другие корабли проекта 1155», — заявил, в свою очередь, Леонков.

Эксперт также считает, что оснащение корабля ракетным вооружением такого рода «делает его достаточно серьёзной боевой единицей».