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Freedom House бьёт тревогу: Глобалисты теряют контроль над миром

07 февраля 2019, 10:39  •  2 • В мире
Базирующаяся в США НПО Freedom House выпустила очередной доклад, в котором анализируется состояние на 2018 год демократии в мире и почему уже 13 лет подряд она «отступает»
Автор:
Латышев Сергей
Впору кричать караул и бить во все колокола. НПО Freedom House отметила в своём ежегодном докладе, что демократия переживает кризис, особенно в таких сферах, как свободные и честные выборы, права меньшинств, мигрантов, диаспор, государственное управление, свобода слова – как СМИ, так и индивидуальных граждан. Уже 13 лет подряд, как явствует из докладов организации, уровень свободы на планете снижается, «демократия отступает». Причём практически везде, даже в США. Лишь в пяти странах мира, включая Армению, в 2018 году наблюдались, с точки зрения составителей доклада, позитивные изменения, доказывающие, что «демократия» ещё не лишилась своей привлекательности.
Немного истории
Чтобы лучше понимать, о чём говорится – и почему именно в таком ключе – о состоянии демократии в мире в докладе базирующейся в Вашингтоне НПО, давайте присмотримся, что представляет из себя Freedom House (Дом свободы) и кто там заказывает музыку. Эта структура была создана в 1941 году, когда в мире бушевала Вторая мировая война, Элеонорой Рузвельт – супругой президента США, который эту войну тщательно подготовил вместе со своим окружением.
С 1978 года организация стала проводить обширные исследования состояния политических и гражданских свобод в мире, потому что американская и глобальная элита начали успешно использовать их как «мягкую силу» для достижения своих целей бескровными методами, путём поддержки «демократии» и «прав человека», особенно в странах, сопротивляющихся американскому и глобалистскому диктату. Финансируется Freedom House на 85% правительством США, остальное поступает от частных лиц и организаций. В наблюдательный совет этой структуры входят бывшие высокопоставленные американские государственные чиновники, дипломаты, руководители спецслужб. Збигнев Бжезинский, Сэмюэл Хантингтон, Джеймс Вулси, Дональд Рамсфелд и равные им по статусу не менее известные и влиятельные личности в разные годы являлись членами Freedom House.
Freedom House – один из влиятельных штабов глобализма. Фото: KOZYREV OLEG / Shutterstock.com
Уже свыше 40 лет эта респектабельная глобалистская лавочка выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах. Им присваиваются по определённой методологии соответствующие рейтинги, согласно которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные».

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