Фраза об Украине и НАТО исчезла из официальной стенограммы Белого дома

Из текстовой расшифровки брифинга заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер исчезла фраза, где она даёт утвердительный ответ на вопрос о натовском будущем Незалежной.

Из официальной стенограммы Белого дома исчез утвердительный ответ о поддержке США вступления Украины в НАТО. На брифинге у заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер поинтересовались, поддерживает ли Вашингтон вступление Украины в Североатлантический альянс.

На это Жан-Пьер дала скомканный, но утвердительный ответ. "Я говорю, Укр… Да. Ага. Как я уже сказала…".

Эта фраза вычеркнута из текстовой расшифровки брифинга, однако остальное сказанное сохранено.

Так, отметила она, в команде Байдена выступают за то, "чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства".

Поэтому, указала Жан-Пьер, претендующие на вступление "должны выполнять обязательства и придерживаться политики членства и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе".

Украинские СМИ отмечают, что на встрече Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкена затрагивался вопрос о членстве Незалежной в НАТО. По информации издания "Страна", сопровождавшая Блинкена Виктория Нуланд на встрече с депутатами Рады посоветовала Украине не педалировать тему НАТО.