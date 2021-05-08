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Фраза об Украине и НАТО исчезла из официальной стенограммы Белого дома
08 мая 2021, 02:45 • 33 • В мире
Из текстовой расшифровки брифинга заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер исчезла фраза, где она даёт утвердительный ответ на вопрос о натовском будущем Незалежной.
Из официальной стенограммы Белого дома исчез утвердительный ответ о поддержке США вступления Украины в НАТО. На брифинге у заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер поинтересовались, поддерживает ли Вашингтон вступление Украины в Североатлантический альянс.
На это Жан-Пьер дала скомканный, но утвердительный ответ. "Я говорю, Укр… Да. Ага. Как я уже сказала…".
Эта фраза вычеркнута из текстовой расшифровки брифинга, однако остальное сказанное сохранено.
Так, отметила она, в команде Байдена выступают за то, "чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства".
Поэтому, указала Жан-Пьер, претендующие на вступление "должны выполнять обязательства и придерживаться политики членства и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе".
Украинские СМИ отмечают, что на встрече Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкена затрагивался вопрос о членстве Незалежной в НАТО. По информации издания "Страна", сопровождавшая Блинкена Виктория Нуланд на встрече с депутатами Рады посоветовала Украине не педалировать тему НАТО.
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