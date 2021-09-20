Фраза об исковом заявлении подвела Рашкина: "Споткнулся" трижды

Результаты партии на состоявшихся выборах в Госдуму не устроили КПРФ. Сторонники вышли в центр Москвы выразить своё несогласие.

Митинг, или, как назвали в КПРФ, встреча с избирателями, вечером 20 сентября собрал несколько сотен человек. На акции много журналистов. Выступая перед сторонниками и представителями СМИ, депутат Валерий Рашкин несколько раз запнулся. Поправлять резко замолчавшего политика пришлось выкриками из толпы.

Этот момент попал на видео.

На записи запечатлено, как Рашкин трижды споткнулся на простой фразе. "Мы изложим в исковом заявлении…" - с запинкой, но звучно заявил он.

Впрочем, не преминул он ввернуть и немного пафоса в свою речь. В Москве сейчас дождливо, однако, по словам Рашкина, это "небо оплакивает выборы".

Напомним, что в понедельник КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в Москве. Кроме того, коммунисты заявили, что намерены и дальше проводить свои сходы в знак несогласия с результатами голосования на думских выборах в столице.