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Фраза о Путине поставила под вопрос карьеру американского генерала

30 июля 2021, 09:15  •  186 • Политика
Фраза о президенте России Владимире Путине поставила под вопрос карьеру американского генерала Патрика Донахо. И виноват в этом не русский лидер и даже не хакеры.
Инцидент произошёл в Сети, однако успел набрать обороты уже и в реальности. Пользователь Twitter задал вопрос генералу в его аккаунте: "Генерал, в скольких войнах вы победили?", на что тот не нашел ничего лучше, чем попытаться найти "русский след" в этом вопросе:
"Не будь подсадной уткой Путина", - отрезал он на вопрос пользователя.
Переписку увидел американский журналист Такер Карлсон, который в эфире Fox News назвал поведение генерала позорным, а самого военного призвал отправить в отставку. По словам журналиста, военная сфера США не должна быть политизирована, а попытка найти везде русский след позорит американскую армию.

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