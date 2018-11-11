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«Фрау Меркель» помешала: На Украине пояснили провал вступления в НАТО
11 ноября 2018, 22:09 • 94 • Политика
По словам генерала Романенко, в результате того, что президент РФ Владимир Путин договорился с канцлером ФРГ, планы вступления в альянс Украины были сорваны.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина в срыве планов Киева на вступление в НАТО.
По его словам, механизм коллективной безопасности принес Киеву проблемы. Перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть лучше, если бы не политика лидера Германии, сказал Романенко.
Хотя Киев стремится в НАТО, отношение к этому стремлению разное, отметил он. «У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, однако Путин договорился с фрау Меркель - и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству», - сказал Романенко, выступая в эфире украинского телеканала ZIK.
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