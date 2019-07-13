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Фраттини надеется на переговорный процесс по Приднестровью в октябре

13 июля 2019, 21:24  •  1 • Украина
Президент Молдовы Додон менее оптимистичен: переговоры возобновятся в 2019 году
12 июля в Кишинёв прибыли посредники и наблюдатели по урегулированию приднестровского конфликта, после переговоров с руководством Молдовы они отправились в Тирасполь.
Напомним, что переговоры в рамках приднестровского урегулирования проходят в формате «5+2»: две стороны конфликта – Приднестровье и Молдова, посредники в переговорах – ОБСЕ, Россия и Украина, наблюдатели – ЕС и США.
«Сегодня встретился с представителями посредников и наблюдателей формата «5+2»: России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС. В рамках дискуссии обсудили нынешнюю ситуацию в приднестровском урегулировании, а также меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и предпосылки возможного возобновления политических переговоров по урегулированию приднестровской проблемы в 2020 году», – написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что в ходе встречи особо подчеркнул три основных приоритета в настоящий момент в вопросах урегулирования.
«1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова.
2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова.
3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы», – перечислил Додон приоритетные направления будущих переговоров, а также выразил надежду на то, что встречи в переговорном формате «5+2» возобновятся на регулярной основе.
Напомним, что после парламентских выборов в Молдове, которые прошли 24 февраля, переговорный процесс застопорился, Кишинёву было не до проблем Тирасполя – последняя встреча в формате «5+2» состоялась в октябре прошлого года. Теперь же, после выхода Молдовы из политического кризиса, появилась надежда на продолжение диалога.
После встречи с президентом Молдовы, делегация наблюдателей и посредников отправилась на встречу с новым вице-премьером по реинтеграции Молдавии Василием Шова – новым главным переговорщиком от Молдовы.
На встрече ещё раз подчеркнули необходимость укреплять доверие между берегами Днестра. А Василий Шова предложил поддержать инфраструктурные проекты, которые смогут укрепить экономическое сотрудничество Молдовы и Приднестровья. Было также предложено развивать взаимную торговлю.
Затем делегация переговорщиков отправилась в Тирасполь – для встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским, который напомнил, что в последнее время забыты не только встречи в формате «5+2», но практически нет никакой активности рабочих групп. Хотя, подчеркнул президент, Приднестровье готово к переговорам и «к обоюдному встречному движению».
«Главное – интересы людей. Ради достижения этой основополагающей цели мы стремимся к равноправному диалогу», – заявил Красносельский.
Спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ и глава делегации Франко Фраттини на встрече с президентом Приднестровья отметил, что встреча в формате «5+2» «может быть организована в первой половине октября 2019 года».
«Цель встречи – обозначить имеющиеся достижения переговорщиков и наметить перспективные планы на будущее. Следующим этапом может стать ноябрьское баварское совещание, в ходе которого детально обсудят наиболее острые вопросы. Это политическое мероприятие предварит планируемый на декабрь диалог на уровне Совета Министров иностранных дел ОБСЕ», – цитирует Франко Фраттини пресс-служба президента ПМР.
После встречи с главой Приднестровья делегация пообщалась с представителями министерства иностранных дел республики.
Тирасполь надеется, что в ближайшее время можно будет урегулировать все спорные вопросы между Молдовой и Приднестровьем, которых накопилось достаточно.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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