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Французы заставляют японцев объединить Renault и Nissan
20 января 2019, 11:54 • 100 • В мире
Французское правительство давит на японский автоконцерн, заставляя провести слияние компаний Renault и Nissan.
Французское правительство требует от японского осуществить объединение автоконцернов Renault и Nissan. На нынешний момент компании входят в один альянс.
По данным газеты Nikkei, это требование выдвинула французская делегация. Гендиректор Мартен Виаля и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен сообщали также о намерении сменить председателя совета директоров Nissan вместо арестованного ранее Карлоса Гона. Такое право французскому концерну дает текущий договор о партнерстве.
Напряженность между двумя автопроизводителями еще больше усилилась, так как Nissan выступает против таких изменений.
Как пишет издание, в ближайшее время, когда Renault назначит нового главу, будет поставлена более жесткая позиция по отношению к японской стороне.
Nikkei напоминает, что Гон перед арестом планировал осуществить слияние автоконцернов.
У Renault на руках 43,4% акций Nissan, и его руководство обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault, что не дает ему никак влиять на назначение в европейском концерне.
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