Французы заставляют японцев объединить Renault и Nissan

Французское правительство требует от японского осуществить объединение автоконцернов Renault и Nissan. На нынешний момент компании входят в один альянс.

По данным газеты Nikkei, это требование выдвинула французская делегация. Гендиректор Мартен Виаля и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен сообщали также о намерении сменить председателя совета директоров Nissan вместо арестованного ранее Карлоса Гона. Такое право французскому концерну дает текущий договор о партнерстве.

Напряженность между двумя автопроизводителями еще больше усилилась, так как Nissan выступает против таких изменений.

Как пишет издание, в ближайшее время, когда Renault назначит нового главу, будет поставлена более жесткая позиция по отношению к японской стороне.

Nikkei напоминает, что Гон перед арестом планировал осуществить слияние автоконцернов.

У Renault на руках 43,4% акций Nissan, и его руководство обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault, что не дает ему никак влиять на назначение в европейском концерне.