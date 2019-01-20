Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал сообщения о захвате храма УПЦ на Украине
Работа аэропортов США находится под угрозой из-за плохой погоды. Многие рейсы из...
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей ...
Новая революция все ближе – к власти относятся уже как к врагу
Главная / В мире

Французы заставляют японцев объединить Renault и Nissan

20 января 2019, 11:54  •  100 • В мире
Французское правительство давит на японский автоконцерн, заставляя провести слияние компаний Renault и Nissan.
Французское правительство требует от японского осуществить объединение автоконцернов Renault и Nissan. На нынешний момент компании входят в один альянс.
По данным газеты Nikkei, это требование выдвинула французская делегация. Гендиректор Мартен Виаля и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен сообщали также о намерении сменить председателя совета директоров Nissan вместо арестованного ранее Карлоса Гона. Такое право французскому концерну дает текущий договор о партнерстве.
Напряженность между двумя автопроизводителями еще больше усилилась, так как Nissan выступает против таких изменений.
Как пишет издание, в ближайшее время, когда Renault назначит нового главу, будет поставлена более жесткая позиция по отношению к японской стороне.
Nikkei напоминает, что Гон перед арестом планировал осуществить слияние автоконцернов.
У Renault на руках 43,4% акций Nissan, и его руководство обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault, что не дает ему никак влиять на назначение в европейском концерне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

100
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 16:24
О совещании в Министерстве обороны Австрии
19 января 2019, 09:54
За посещение Бали всем иностранцам придётся платить дополнительный налог
19 января 2019, 09:54
Самое кровопролитное нападение: Исламистская ячейка в Сомали уничтожила 60 человек из миротворческого отряда - СМИ
Загрузка...
19 января 2019, 16:24
Facebook не смог утаить разработку соцсети для "мемов"
20 января 2019, 11:54
Работа аэропортов США находится под угрозой из-за плохой погоды. Многие рейсы из России отменены
20 января 2019, 11:54
До конца жизни остававшийся поклонником тортов и сумо, официально признанный самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан &q...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
13 января 2019, 21:54
"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.