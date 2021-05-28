Французы высказались об Украине в НАТО: "Это безумие"

Французские читатели отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об ускорении процесса вступления Киева в НАТО. Большинство из них уверены, что Украине не стоит вступать в альянс, чтобы избежать войны с Россией.

Читатели газеты Le Figaro отметили, что лидеры европейских стран уже не раз говорили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что членство Украины в НАТО невозможно.

"До этого актёра не доходит?", - спрашивает один из читателей издания.

Также французские читатели напомнили, что Украина имеет ряд нерешённых территориальных вопросов, что делает членство страны в НАТО невозможным.

Большиство читателей Le Figaro считают решение сделать Украину членом НАТО безумием. Некоторые даже вспомнили обещание не брать в НАТО страны-участницы Варшавского договора.

"Выводить из себя Россию у её границ вопреки тому, что было обещано Горбачёву, - плохая идея", - заявил один из читателей.