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Французы высказались об Украине в НАТО: "Это безумие"

28 мая 2021, 22:20  •  102 • Политика
Французские читатели отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об ускорении процесса вступления Киева в НАТО. Большинство из них уверены, что Украине не стоит вступать в альянс, чтобы избежать войны с Россией.
Читатели газеты Le Figaro отметили, что лидеры европейских стран уже не раз говорили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что членство Украины в НАТО невозможно.
"До этого актёра не доходит?", - спрашивает один из читателей издания.
Также французские читатели напомнили, что Украина имеет ряд нерешённых территориальных вопросов, что делает членство страны в НАТО невозможным.
Большиство читателей Le Figaro считают решение сделать Украину членом НАТО безумием. Некоторые даже вспомнили обещание не брать в НАТО страны-участницы Варшавского договора.
"Выводить из себя Россию у её границ вопреки тому, что было обещано Горбачёву, - плохая идея", - заявил один из читателей.

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