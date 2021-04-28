Французы после послания к Макрону воззвали к военным: "Наведите порядок!"

Читатели газеты Valeurs actuelles поддержали отставных генералов, обеспокоенных ситуацией в стране. Комментаторы отмечают, что действующая власть неспособна предотвратить грядущий хаос. Народ полагает, что лишь приход к власти военных решит проблемы Франции.

Французы поддержали обращение отставных генералов к Макрону. В своём послании генералы и офицеры предупредили лидера страны Эммануэля Макрона о риске развала страны.

Читатели издания Valeurs actuelles поддержали опасения военных. По их мнению, во Франции пора навести порядок.

Как отметил пользователь под ником gabez2, политики почему-то предпочитают не видеть уже имеющиеся проблемы во французском обществе. А у генералов хватило смелости отреагировать на происходящее в стране, указал он.

jacqu2 выразила надежду, что после открытого письма военных политики хоть как-то отреагируют. На данный момент, заметила она, "Франция рушится в унынии на глазах у наших властей, которые довольствуются красивыми обещаниями, но ничего не делают".

Жители признаются, что на себе ощущают упадок державы. Так, annie2 с недоумением заметила: Франция всё ещё существует? Я не могу в это поверить!"

Пользователи также призвали военных прийти во власть и наконец навести порядок в Пятой республике.

В противном случае, предостерёг jeanm3, через 10-15 лет будет уже поздно. "Маховик разрушения уже запущен", - заметил он, передают "ИноСМИ".