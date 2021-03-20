Французы подвели итоги политического дзюдо: "Смелый, но безответственный Джо"

Французы подвели итоги политического дзюдо. "Поединок" между президентами США и России длится уже больше 48 часов. "Смелый, но безответственный Джо", - пишут люди.

Издание Le Figaro рассказало своим читателям о противостоянии Джо Байдена и Владимира Путина. В статье говорится о повышении тона в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Всё началось с интервью американского лидера, в котором он назвал своего российского коллегу "убийцей", а потом заявил, что тот должен "заплатить" за вмешательство в президентские выборы 2020 года. Владимир Путин на эти совсем не дипломатичные высказывания ответил спокойно и мудро - пожелал 78-летнему президенту США здоровья.

Французы оставили десятки комментариев под этой статьёй.

"Байден хочет править миром, как он заявил во время своей инаугурации. Но у него не хватит смелости согласиться на предложение Путина: провести прямой диалог перед камерами по всему миру. Смелый, но безответственный Джо", - написал remez.

Обвинить государственного лидера в том, что он преступник, - это не армрестлинг, а оскорбление, которое не облагораживает демократов. Как ответил Кремль: часто те, кто обвиняет других в чём-то, в этом должны винить только себя, - считает verificator.

Пользователь xraylgf отметил, что США, обвиняя других во вмешательстве в их внутренние дела, сами грешат этим же. Он напомнил о присутствии американцев на Украине во время "революции достоинства", в Косове… По мнению комментатора, на России зацикливаться проще, чем на Китае, Турции или Саудовской Аравии, потому что она "никогда не будет реагировать безрассудно".

"Байден по-прежнему верит в геополитическую конфигурацию 70-80-х годов, когда в мире доминировало противостояние США и СССР. Путин, должно быть, хорошо веселится", - предположил martin dupont.

По словам Patin-couffin, Джо Байден стремится навязать идеологию американского социализма, но сделать это "в лоб" невозможно, поэтому будет поиск промежуточных стран для столкновения с РФ.

Думаю, Байден не понял, что стало с миром в 2021 году, - говорится в комментарии.

"Первый раунд политического дзюдо за Путиным. Он предложил старику открытый разговор, но тот отказался из-за страха. Теперь мы знаем, что ему нечего сказать, он может читать только телесуфлёр", - написал Edmond.