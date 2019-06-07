Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Впервые за 15 лет российского лидера нет в числе приглашенных на масштабные торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала операции "Оверлорд" в Нормандии. Это вызвало немало разговоров, некоторые эксперты даже сочли, что "французы забыли о роли СССР в победе над гитлеровской Германией".

Опрос Le Figaro показал, что это не совсем так. На текущий момент в опросе уже приняло участие более 91 тысячи читателей изданий. При этом 81% из считают, что российский лидер должен был присутствовать на торжествах. Не согласны с этим 19%.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как он относится к тому, что его не пригласили на празднование 75-летия высадки в Нормандии.

Он удивился такой постановке вопроса: "Ну а почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал, что ли?"

Российский лидер выразил в целом малую заинтересованность данным мероприятием и подчеркнул его незначительность. Он также в шутку предложил теорию, что западным лидерам надо "пошушукаться".

К слову, российское посольство в Париже сообщило, что Москва получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю годовщины. При этом уровень представительства российской делегации в приглашении не указан.