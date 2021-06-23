Французы не поверили в "наивность" эсминца Defender: "Опасная игра"

Иностранные пользователи не поверили, что военный корабль Великобритании случайно нарушил морскую границу России. По их мнению, британцы решили создать прецедент.

В Сети неоднозначно восприняли нарушение границы британским эсминцем Defender в Чёрном море. Как сообщалось ранее, корабль зашёл в территориальные воды России и лишь после предупредительного бомбометания покинул регион.

Впрочем, со стороны Соединённого Королевства понеслись заявления, будто они предупреждали о своих действиях и вообще это был "мирный переход".

Однако не все иностранные читатели поверили в это объяснение. Так, читатели Le Figaro полагают, что сброшенных Россией бомб оказалось мало.

По мнению одного из комментаторов, флоту России следовало бы потопить эсминец.

"Российскому флоту следовало бы потопить этот корабль, чтобы показать пример. Жизни нет от этих англосаксов!" - приводит цитату "ИноСМИ".

Другой читатель думает, что в Англии целенаправленно шли на эту провокацию.

"Англичане явно хотели устроить инцидент. Опасная игра…" - указывает он.

Ещё один пользователь многозначительно заметил, что "европейцам нечего делать в Чёрном море".