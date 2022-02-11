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Французы даже поблагодарили русских моряков: Опубликована запись деликатного радиообмена
11 февраля 2022, 19:00 • 81 • В мире
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с экипажем военного фрегата "Адмирал Григорович".
В Сети была опубликована запись радиообмена французского фрегата Forbin с фрегатом класса "Адмирал Григорович". Запись была опубликована на странице французского Генштаба в Twitter.
Сообщается, что связь была установлена в тот момент, когда французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal. Иностранное судно сделало запрос военному фрегату России во время морских манёвров.
Деталей о проведённой операции не приводится. Однако отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых манёвров.
Разговор был деликатным и по делу. Судя по записи, стороны координировали курс направления. В завершение диалога представитель Франции поблагодарил собеседника.
Напомним, 9 февраля в Минобороны раскрыли детали предстоящего в Средиземном море учения кораблей ВМФ России. Впервые в современной истории здесь соберутся самые мощные корабли трёх российских флотов.
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