Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / В мире

Французы даже поблагодарили русских моряков: Опубликована запись деликатного радиообмена

11 февраля 2022, 19:00  •  81 • В мире
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с экипажем военного фрегата "Адмирал Григорович".
В Сети была опубликована запись радиообмена французского фрегата Forbin с фрегатом класса "Адмирал Григорович". Запись была опубликована на странице французского Генштаба в Twitter.
Сообщается, что связь была установлена в тот момент, когда французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal. Иностранное судно сделало запрос военному фрегату России во время морских манёвров.
Деталей о проведённой операции не приводится. Однако отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых манёвров.
Разговор был деликатным и по делу. Судя по записи, стороны координировали курс направления. В завершение диалога представитель Франции поблагодарил собеседника.
#CLEMENCEAU22 | Alors que le @French_CSG intègre l’opération #Chammal, la FDA Forbin prend contact radio avec la FFGH Grigorovich.

Un échange professionnel pour :
Maîtriser les approches aéromaritimes directes du GAN
Assurer la sécurité des manœuvres aériennes du GAN en cours pic.twitter.com/4oRVbhQznk
— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 10, 2022
Напомним, 9 февраля в Минобороны раскрыли детали предстоящего в Средиземном море учения кораблей ВМФ России. Впервые в современной истории здесь соберутся самые мощные корабли трёх российских флотов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


81
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 11:25
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
10 февраля 2022, 20:15
"Русский тарантасъ" пристыдил Лиз Трасс за конфуз перед Лавровым: "Черчилль очнулся"
11 февраля 2022, 02:05
Альбер Камю о чуме, угрожающей человечеству
10 февраля 2022, 23:05
«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях
10 февраля 2022, 20:15
Сенсация из Польши повеселила военкора: "Пропустили аншлюс Белоруссии"
11 февраля 2022, 13:40
«Попытка вызвать панику»: почему Байден призвал американцев покинуть Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
04 февраля 2022, 21:55
Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.