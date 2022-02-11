Французы даже поблагодарили русских моряков: Опубликована запись деликатного радиообмена

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с экипажем военного фрегата "Адмирал Григорович".

В Сети была опубликована запись радиообмена французского фрегата Forbin с фрегатом класса "Адмирал Григорович". Запись была опубликована на странице французского Генштаба в Twitter.

Сообщается, что связь была установлена в тот момент, когда французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal. Иностранное судно сделало запрос военному фрегату России во время морских манёвров.

Деталей о проведённой операции не приводится. Однако отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых манёвров.

Разговор был деликатным и по делу. Судя по записи, стороны координировали курс направления. В завершение диалога представитель Франции поблагодарил собеседника.

#CLEMENCEAU22 | Alors que le @French_CSG intègre l’opération #Chammal, la FDA Forbin prend contact radio avec la FFGH Grigorovich.



Un échange professionnel pour :

Maîtriser les approches aéromaritimes directes du GAN

Assurer la sécurité des manœuvres aériennes du GAN en cours pic.twitter.com/4oRVbhQznk — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 10, 2022

Напомним, 9 февраля в Минобороны раскрыли детали предстоящего в Средиземном море учения кораблей ВМФ России. Впервые в современной истории здесь соберутся самые мощные корабли трёх российских флотов.