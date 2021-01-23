|
Французы честно оценили перспективы появления "Спутника V" в ЕС: Глупо отказываться, но…
23 января 2021, 00:05 • 115 • В мире
Рядовые французы честно оценили перспективы появления российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в странах Евросоюза. Заявка на регистрацию препарата уже подана. Люди пишут, что глупо отказываться, но есть серьёзное препятствие.
Французское издание Le Figaro рассказало читателям о заявке на регистрацию в ЕС вакцины "Спутник V", которую подали российские власти. Газета сослалась на сообщение Российского фонда прямых инвестиций.
В ближайшее время эксперты проведут соответствующие проверки и вынесут решение. Регистрация препарата зависит от Европейского агентства по лекарственным средствам.
Французы честно оценили перспективы появления "Спутника V" в странах Евросоюза. В комментариях Jean Mirliton напомнил, что у России есть не одна, а две вакцины. Но "ЭпиВакКорона" на третьей фазе клинических исследований, как, впрочем, и американская Pfizer. Пользователь отмечает, что в РФ просто не могут произвести нужный объём препарата, а потребность в этом высока, именно поэтому совершается выход на европейский рынок - чтобы рассчитывать на его производственные мощности.
Он провёл небольшой экскурс в историю, напомнив, что на протяжении нескольких десятилетий только русские доставляли космонавтов и астронавтов на МКС. Это было само собой разумеющимся и привычным. Но когда в 2020 году подобное совершили американцы, западные СМИ подали это как сенсацию.
"Как будто раньше этого никто не делал!" - добавил пользователь.
По мнению meritneter, вакцины от Pfizer и Moderna вряд ли заслуживают доверия. Эти компании даже отказались брать на себя ответственность за побочные эффекты.
Remez написал, что в России стали прививать от оспы на 30 лет раньше, чем в США. Совершенно напрасно его сограждане не доверяют научным исследованиям русских, хотя ничего о них не знают.
Ctoche констатировал: в Европе вакцин не хватает, а у России они есть.
"Было бы очень глупо отказываться", - считает этот пользователь.
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2021, 08:40
|
20 января 2021, 01:30
|
16 января 2021, 06:45
|
19 января 2021, 04:25
|
18 января 2021, 07:20
|
18 января 2021, 03:40
|
22 января 2021, 09:25