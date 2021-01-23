Французы честно оценили перспективы появления "Спутника V" в ЕС: Глупо отказываться, но…

Французское издание Le Figaro рассказало читателям о заявке на регистрацию в ЕС вакцины "Спутник V", которую подали российские власти. Газета сослалась на сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

В ближайшее время эксперты проведут соответствующие проверки и вынесут решение. Регистрация препарата зависит от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Французы честно оценили перспективы появления "Спутника V" в странах Евросоюза. В комментариях Jean Mirliton напомнил, что у России есть не одна, а две вакцины. Но "ЭпиВакКорона" на третьей фазе клинических исследований, как, впрочем, и американская Pfizer. Пользователь отмечает, что в РФ просто не могут произвести нужный объём препарата, а потребность в этом высока, именно поэтому совершается выход на европейский рынок - чтобы рассчитывать на его производственные мощности.

"Сколько предрассудков! В России много великих учёных в разных областях", - написал Dany L.

Он провёл небольшой экскурс в историю, напомнив, что на протяжении нескольких десятилетий только русские доставляли космонавтов и астронавтов на МКС. Это было само собой разумеющимся и привычным. Но когда в 2020 году подобное совершили американцы, западные СМИ подали это как сенсацию.

"Как будто раньше этого никто не делал!" - добавил пользователь.

По мнению meritneter, вакцины от Pfizer и Moderna вряд ли заслуживают доверия. Эти компании даже отказались брать на себя ответственность за побочные эффекты.

Remez написал, что в России стали прививать от оспы на 30 лет раньше, чем в США. Совершенно напрасно его сограждане не доверяют научным исследованиям русских, хотя ничего о них не знают.

"Скажите лучше, что здесь замешана политика. Так будет честнее", - призвал он.

Ctoche констатировал: в Европе вакцин не хватает, а у России они есть.

"Было бы очень глупо отказываться", - считает этот пользователь.