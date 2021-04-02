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Французы боятся зависимости от РФ из-за "Северного потока - 2"
02 апреля 2021, 14:05 • 106 • Политика
У Пятой республики своя позиция по газопроводу
Во Франции опасаются зависимости от России из-за "Северного потока". Такое мнение выразил госсекретарь по европейским делам при правительстве Клеман Бон.
Он напомнил, как год назад глава Пятой республики Эммануэль Макрон сказал о настороженном отношении к газопроводу. Также президент добавил, что этот проект может сделать страну зависимой от РФ.
У Франции другая позиция по "Северному поток – 2", чем у Германии. Две страны, несмотря на то что их подходы к этому вопросу не совпадают, пытаются договориться, отметил госсекретарь.
По его словам, Париж и Берлин стараются "найти общую позицию". Это необходимо, "чтобы не разобщаться", пояснил Бон, выступая в эфире BFM TV.
Тем временем в Германии запустили сухопутную часть "Северного потока – 2". Eugal, предназначенный для приема газа из российского трубопровода, достиг полной мощности прокачки.
Ранее депутат ЕС от Франции Матильда Андруэ призвала к встречным санкциям против США за "Северный поток – 2". По ее словам, Европа должна отстаивать собственные экономические интересы.
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