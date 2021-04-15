Французскому генералу рассекретили запретную информацию о русских и ИГ*

Французскому генералу рассекретили запретную информацию о борьбе русских с "Исламского государства" (ИГ). Откровения французских силовиков вызвали бурную реакцию со стороны антирусских сил в Twitter.

Один из руководителей Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции ещё в 2017 году в беседе с французским генералом признался, что именно благодаря усилиям русских удалось разгромить боевиков "Исламского государства" и вновь загнать их в подполье. Данная беседа отражена в книге Антуана Мариотти "Позор Запада - кулисы сирийского фиаско".

Я никогда не смогу сказать об этом официально, но это русские. Когда русские вошли в игру, они навели порядок. Именно русские снизили риск терактов во Франции. Это не американцы и не французы, - пишет автор.

Эта цитата вызвала настоящую бурю в комментариях среди русофобов в Twitter.

Скриншот:Telegram/Ксения Федорова

Напомним, что Россия в 2015 году по просьбе Сирии начала антитеррористическую операцию с участием ВКС. За несколько лет русским удалось полностью разбить исламистов, которые к тому времени успели захватить часть территорий Ирака и Сирии. Сегодня Сирийская арабская республика почти полностью восстановила контроль над своими территориями. Только провинция Идлиб, где действуют разные террористические организации, по-прежнему остаётся неподконтрольной зоной.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена