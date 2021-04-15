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Французскому генералу рассекретили запретную информацию о русских и ИГ*
15 апреля 2021, 16:30 • 120 • Политика
Французскому генералу рассекретили запретную информацию о борьбе русских с "Исламского государства" (ИГ). Откровения французских силовиков вызвали бурную реакцию со стороны антирусских сил в Twitter.
Один из руководителей Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции ещё в 2017 году в беседе с французским генералом признался, что именно благодаря усилиям русских удалось разгромить боевиков "Исламского государства" и вновь загнать их в подполье. Данная беседа отражена в книге Антуана Мариотти "Позор Запада - кулисы сирийского фиаско".
Эта цитата вызвала настоящую бурю в комментариях среди русофобов в Twitter.
Скриншот:Telegram/Ксения Федорова
Напомним, что Россия в 2015 году по просьбе Сирии начала антитеррористическую операцию с участием ВКС. За несколько лет русским удалось полностью разбить исламистов, которые к тому времени успели захватить часть территорий Ирака и Сирии. Сегодня Сирийская арабская республика почти полностью восстановила контроль над своими территориями. Только провинция Идлиб, где действуют разные террористические организации, по-прежнему остаётся неподконтрольной зоной.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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