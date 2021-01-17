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Французское СМИ вступилось за Россию: Посмотрим, что будет через 50 лет...

17 января 2021, 18:30  •  95 • Политика
Французское СМИ вступилось за Россию, её научную традицию и "Спутник V". Автор публикации предложил посмотреть, что будет через 50 лет, выразив мнение, что русская вакцина имеет перспективы положить конец мировой пандемии.
"Спутник V" имеет перспективы положить конец мировой пандемии коронавируса, пишет испанская редакция французского издания Le Monde diplomatique.
Автор публикации Федерико Куско заметил, что в западных странах со скепсисом относятся к российскому препарату. Тем не менее он назвал данную реакцию невежеством.
Его причину журналист видит в политических и культурных расхождениях между государствами, которые не дают США и ЕС адекватно оценивать русские научные открытия.
Между тем на Западе фармкомпании продвигают свои товары по завышенной стоимости, в то время как российские специалисты в этой сфере не гонятся за материальной выгодой, добавил Куско.
Он заметил, что русская вакцина от коронавируса в настоящее время получает всё большее распространение в масштабах всей планеты, и предположил, что где-то через 50 лет люди уже и не вспомнят о нынешних сомнениях западного мира по поводу эффективности "Спутника V".

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