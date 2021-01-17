Французское СМИ вступилось за Россию: Посмотрим, что будет через 50 лет...

"Спутник V" имеет перспективы положить конец мировой пандемии коронавируса, пишет испанская редакция французского издания Le Monde diplomatique.

Автор публикации Федерико Куско заметил, что в западных странах со скепсисом относятся к российскому препарату. Тем не менее он назвал данную реакцию невежеством.

Его причину журналист видит в политических и культурных расхождениях между государствами, которые не дают США и ЕС адекватно оценивать русские научные открытия.

Между тем на Западе фармкомпании продвигают свои товары по завышенной стоимости, в то время как российские специалисты в этой сфере не гонятся за материальной выгодой, добавил Куско.

Он заметил, что русская вакцина от коронавируса в настоящее время получает всё большее распространение в масштабах всей планеты, и предположил, что где-то через 50 лет люди уже и не вспомнят о нынешних сомнениях западного мира по поводу эффективности "Спутника V".