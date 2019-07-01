Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме

Agora Vox: Россия делает всё для процветания Крыма

Все привыкли к тому, что ведущие западные СМИ изображают Крым как «серую зону», где царит произвол российских военных, экономика деградирует под гнётом санкций, а крымские татары и украинцы подвергаются жестоким репрессиям. Эти искусственные стереотипы ломает статья французского интернет-издания Agora Vox, в которой обстоятельно сравнивается жизнь Крыма в украинский период и после вхождения в состав России.

Автор публикации Филипп Хальфин (Philippe Khalfine) пишет, что причиной потери Крыма и Донбасса Украиной стал государственный переворот, который привёл к свержению президента Виктора Януковича. А за пять лет пребывания под юрисдикцией России «Крыму удалось справиться с нарушением транспортных связей, энергетической блокадой и экономической изоляцией».

Упоминая мост через Керченский пролив, федеральную автомагистраль «Таврида», новый аэровокзальный комплекс, энергетический мост Кубань – Крым, ТЭС в Симферополе и Севастополе, французское издание признаёт, что «во время украинского периода полуостров не мог даже мечтать о таких проектах, поскольку Киев лишь «доил» его туристический сектор».

В то же время «за пять лет пребывания в составе России полуостров смог увеличить доходы бюджета в 2,5-3 раза по сравнению с украинским периодом». Как отмечается в публикации, финансирование социальной сферы Крыма увеличилось в 2,5 раза, образования – в 3 раза, культуры – в 3,5 раза, спорта – в 4 раза, экологии – в целых 23 раза. Вдобавок к этому из российского бюджета Крым ежегодно получает порядка 120 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию региона, а на 2019 год предусмотрена сумма 192,8 млрд рублей. «Взявшая шефство над полуостровом Россия делает всё для процветания региона», – констатирует Филипп Хальфин.

Средние доходы крымчан за 2016-2017 гг., по информации Agora Vox, увеличились на 3,6 и 6,6%, составив примерно 20-26 тыс. рублей, тогда как в 2013 году средняя зарплата жителей Крыма в рублёвом эквиваленте составляла немногим более 11 тыс. рублей.

Издание сообщает, что, несмотря на западные санкции, Крым имеет внешнеторговые связи: за прошлый год товарооборот региона достиг 59 млн. долларов, а главными зарубежными импортёрами крымской продукции выступили Индия, Турция, Белоруссия и даже Украина.

Несмотря на то, что Республика Крым и город Севастополь пока являются отстающими регионами России по экономическим показателям, французский интернет-ресурс фиксирует «ощутимый прогресс» за пять лет: в 2011-2013 гг. промышленное производство в регионе увеличилось в среднем на 1,2%, в 2014-2016 гг. – на 6,1%.

Ещё один показатель – увеличение объёмов строительства жилья после перехода Крыма под российский суверенитет. Как следует из статьи, в прошлом году Крым вышел в лидеры по всему Южному федеральному округу, введя в эксплуатацию 764 тыс. квадратных метров, в то время как на Украине спад жилищного строительства составил 20%.

По оценке обозревателя Agora Vox, «туризм на полуострове идёт в гору». За 2018 год турпоток в Крым достиг абсолютного рекорда всего постсоветского периода и составил 6,8 млн. человек, а в первые месяцы 2019 года число туристов в Крыму увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ещё одним фактором, иллюстрирующим прогресс российского Крыма, Филипп Хальфин называет сравнительную активность крымских татар на выборах президентов Украины и России. Ссылаясь на данные Крымстата, он указывает, что «в выборах президента России участвовали 81 тысяча человек [крымских татар. – Ред.], что на 40% больше, чем на выборах президента Украины» (60-70 тысяч человек).

В заключение французский журналист приводит данные социологического исследования за 2017-2018 годы, в ходе которого 82% крымских респондентов заявили о своём намерении остаться на полуострове, а желающих переехать жить на Украину не нашлось.