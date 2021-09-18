Французский вопрос. Над НАТО – смертельная угроза, но стоит ли радоваться России?

Франция отозвала послов из США и Австралии, выразив таким образом возмущение по поводу срыва контракта на поставку в Австралию атомных подводных лодок. Между тем в Германии требуют создания европейской армии, чтобы не зависеть от НАТО. Конфликт развивается стремительно. Неужели Россия может надеяться на крушение НАТО в ближайшее время?

Сообщения, что Франция, оскорблённая союзниками – США и Австралией, с неожиданной решительностью отзывает своих послов из этих стран, конечно, не могут вызывать в России ничего, кроме злорадства. Новый военный блок AUUKUS торпедирует старые союзы, система НАТО стала неустойчивой, говорят видные русские политики. Поделом. Франции за то, что отказалась в своё время выполнять контракт с Россией на поставку десантных вертолётоносцев, англосаксам – за то, как нагло они ведут себя по всему миру. Однако эмоции не должны заслонять реальность: какими могут быть последствия неожиданного кризиса на Западе?

Франция для России, Франция для Китая

Прежде всего, какие у Франции есть возможности для дальнейшей эскалации конфликта? Отзыв посла – дипломатическая мера, выражение предельного недовольства деятельностью страны. Но что от этого меняется в реальных отношениях между странами? Франция – младший союзник США по НАТО, при этом одна из ядерных держав. Франция во времена Де Голля уже принимала решение быть союзником США, но не входить в военную организацию НАТО, сохранять военную независимость, однако с тех пор много воды утекло. Может ли Франция не в течение нескольких дней, а в принципе вести внешнюю политику, независимую от НАТО и США? Может ли дойти дело до выхода этой державы из НАТО?

Если да, то мы на пороге глобального изменения всей мировой политики, точнее даже будет сказать – глобального изменения соотношения сил. Франция – держава-победительница во Второй мировой войне, член Совета Безопасности ООН, ядерная держава. Всё это делает её (несмотря на сравнительно слабую экономику) более значимым союзником США, чем даже Германия. Если Франция пойдёт в своём противостоянии с англосаксонскими странами до конца, она выйдет из блока. После этого можно будет утверждать, что НАТО как серьёзной силы более не существует. Формально, разумеется, блок не исчезнет, но реально он будет состоять из англосаксонских государств и стран, полностью зависимых от США.

Демарш Франции совпадает по времени с заявлениями в Евросоюзе об острой необходимости создать – при живом НАТО – европейские вооружённые силы, независимые от США. Это не досужие разговоры, а совершенно официальные, надо полагать, продуманные заявления на уровне министра обороны Германии. Если Франция обиделась на англосаксов всерьёз, этот процесс может пойти очень быстро. И это, в короткой перспективе, такое ослабление НАТО, какого не бывало ещё никогда. И это станет более значительным поражением США, чем даже уход из Афганистана. Более того, это стало бы фатальным поражением США, фактически – уходом США из Европы. Только представить себе, что всех американских союзников в Старом Свете останется – Польша да Украина…

Но и это ещё не все последствия. Если исход из НАТО действительно случится, Франция на какое-то время останется на мировой арене в одиночестве – и неизбежно будет искать себе союзников не только в Европе, но и среди великих держав. А великих держав в мире нынче всего три: США, Китай и Россия. США обидели Францию, чтобы создать мощный блок против Китая и, в перспективе, против России. Возможно ли, что Франция станет нашим союзником против вчерашних партнёров по НАТО? Возможно ли, что на новом витке истории Европы вновь возникнет антианглосаксонский союз России и Франции – такой, какого хотел в своё время Наполеон, договариваясь в Тильзите (ныне город Советск) с Александром I?

Что с того?

Это был бы отличный сюжет для фантастического романа в жанре альтернативной истории. Вполне возможно, что лет через десять такой роман будет написан – и он будет пользоваться популярностью. Какой сериал можно будет снять! Однако в реальности Франция связана с англосаксонским миром слишком тесно и прочно, чтобы её сиюминутная обида вызвала глобальный политический катаклизм. Скорее всего, демарш с отзывом послов останется демаршем. Никакого исхода из НАТО не случится, а процесс создания европейской армии затянется на долгие годы.

К тому же американцы уже начали попытки смягчить ситуацию. Для начала официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что США поддерживают с Францией тесный контакт после решения Парижа отозвать своего посла. "Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий", - заявила она.

Как будет выглядеть это урегулирование? Франция потеряла на подлодках для Австралии примерно 50 миллиардов евро. Конечно, столько США не дадут, но какую-то компенсацию в ближайшее время предложат – и гневный Париж, состроив мину огромного недовольства, эту компенсацию примет. Потому что реальная вражда с США, восстановление настоящей независимости страны, военный союз с другими великими державами обойдутся несравненно дороже.

Россия, анализируя происходящее, имеет полное право радоваться поражениям и трудностям врага – а США и НАТО, как известно, именно враг, а не партнёр. Но обольщаться, полагая, что враг уже сейчас своими неловкими действиями фатально себя ослабил, не следует. Да, в будущем войска США покинут Европу, и НАТО перестанет быть угрозой для России, Китая и всего человечества. Но само по себе это не случится, и путь в это прекрасное будущее не будет коротким.