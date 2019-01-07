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Французский телеканал объявил свой протест "желтым жилетам" и прекратил освещение их акций

07 января 2019, 22:54  •  69 • В мире
После того, как сотрудники французского BFMTV пострадали при подготовке материалов об акциях "желтых жилетов", новостной отдел телеканала объявил бойкот демонстрантам и отказался освещать их протесты.
Редакторы новостного отдела французского телеканала BFMTV отказались освещать протесты "желтых жилетов", передает "360" со ссылкой на издание Le Parisien. Отмечается, что журналисты объявили бойкот демонстрантам после того, как двое их коллег пострадали во время работы на акциях протестующих.
По данным сотрудников BFMTV, один репортер получил ранение в ногу на Елисейских полях. Помимо этого, участники протестных акций напали на съемочную группу в Руане. "При демократии недопустимо и трусливо нападать на журналистов в ходе их работы", - заявили представители французского телеканала, отметив, что оправданий таким действиям протестующих не может быть, даже если сами "желтые жилеты" недовольны подачей информации телеканалом.
Объявившие свой протест журналисты обратились к участникам акций и посоветовали им отделиться от зверей, "для которых свобода прессы играет малую роль".

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