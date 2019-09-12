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Французский самолёт-разведчик 6 часов шпионил у северо-западных границ России

12 сентября 2019, 03:39  •  73 • Политика
Самолёт ВВС Франции провёл разведполёт вблизи границ России на Балтике. Воздушный шпион 6 часов кружил около Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
Французский самолёт-разведчик Transall C-160NG шпионил у границ России в районе Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные иностранных авиационных ресурсов, отслеживающих воздушный трафик.
Согласно имеющимся сведениям, полёт воздушного шпиона продлился 6 часов. За это время самолёт-разведчик успел пролететь вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. При этом сам Transall C-160NG находился в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии.
Эксперты предполагают, что французский самолёт-шпион вылетел с авиабазы Зокняй в Литве. Туда, в свою очередь, он прибыл из Франции в понедельник 9 сентября, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, что французские самолёты-разведчики - довольно редкие гости у границ России. Зато американские и британские воздушные шпионы появляются там довольно часто, особенно в последние годы.

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