Французский самолёт-разведчик 6 часов шпионил у северо-западных границ России

Французский самолёт-разведчик Transall C-160NG шпионил у границ России в районе Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные иностранных авиационных ресурсов, отслеживающих воздушный трафик.

Согласно имеющимся сведениям, полёт воздушного шпиона продлился 6 часов. За это время самолёт-разведчик успел пролететь вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. При этом сам Transall C-160NG находился в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии.

Эксперты предполагают, что французский самолёт-шпион вылетел с авиабазы Зокняй в Литве. Туда, в свою очередь, он прибыл из Франции в понедельник 9 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, что французские самолёты-разведчики - довольно редкие гости у границ России. Зато американские и британские воздушные шпионы появляются там довольно часто, особенно в последние годы.