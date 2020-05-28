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Французский политолог окрестил Россию "пугалом"

28 мая 2020, 20:55  •  99 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранный эксперт уверен, что миром правят США и КНР
Политолог из Франции Тьерри де Монбриаль назвал двумя главными мировыми державами Америку и КНР, а Россию окрестил "пугалом". К такому выводу иностранный эксперт пришел после анализа ситуации на международной арене на фоне пандемии коронавируса.
Назвав ведущие страны, он заявил, что все остальные государства крутятся вокруг них и не имеют значимой самостоятельности.
Своими мыслями француз поделился с изданием Le Figaro. Политолог отметил, что главной темой мировой политики сейчас является противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки. И все страны, в том числе Россия, вертятся вокруг этой противоборствующей оси.
Вместе с этим, француз считает маловероятным вооруженный конфликт между Штатами и КНР, так как Китай намерен продолжать экономическое развитие, а для этого нужна стабильность на мировой арене, отмечает "Царьград".
А вот наша страна, по его мнению, играет роль всеобщего "пугала", которое нужно для оправдания существование НАТО – блока, который был создан в противовес Советскому Союзу. На самом же деле, внимание альянса направлено на Китай, а Россия занимает второстепенное положение.

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