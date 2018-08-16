Французский политик: Россия – лидер нового свободного мира

Автор:

Артемьев Фёдор

Доктор Эли Хатем — практикующий барристер (адвокат высшей категории) в Парижской коллегии адвокатов и в Международном уголовном суде в Гааге, кандидат наук в сферах международного публичного права и конституционного права. Доктор Хатем преподает международные отношения и международное право во многих университетах. Он был близок к покойному Бутросу Бутрос-Гали, бывшему генеральному секретарю ООН. Доктор Хатем также является советником многих президентов и глав государств, в частности, нынешнего президента Ливана Мишеля Ауна. Он также является политическим советником г-на Жан-Мари Ле Пена, основателя французской политической партии «Национальный фронт».

— Как бы вы описали международную политическую ситуацию?

— Она весьма хаотична, что, на мой взгляд, является результатом политических проектов и игр. Конечно, некоторые силы пользуются этим хаосом, в особенности те, что сотворили его или приложились к его созданию. Огромное количество денег было использовано для этого. Деньги, которые были взяты у людей через налоги в западных странах или попросту украдены в других государствах. Мы также внесли свою лепту в экономический и финансовый кризис и вследствие этого — в интеллектуальный и культурный. Таким образом, общественным мнением стало легко манипулировать. Поэтому политические прожекты стало легче внедрять, особенно через инструментализацию религии или создание чувства страха у населения.

— Кто, как вы утверждаете, использует эту ситуацию для своей выгоды и как?

— Принципиально Соединенные Штаты Америки, которые стали сверхдержавой или «Мировым полицейским» после коллапса бывшего СССР. С помощью спецслужб и под контролем лоббистов США используют жесткую и мягкую силу для выполнения своих планов.

Фактически Америка возглавляет англосаксонский мир, который контролирует финансовые центры. Амшель Ротшильд говорил: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». С помощью денег вы можете покупать людей и политиков, организовывать кампании, раздавать оружие и привлекать людей к участию в конфликтах и войнах. Таким образом и дестабилизируются страны.

Фото: Reynaldo Riobueno / Shutterstock.com

Сегодня с помощью «современной демократической системы» (репрезентативной демократии), внедренной во многих странах, и учреждения международных институтов, заменяющих прерогативы государств и уменьшающих их суверенитет, власть начала размываться. Международные институты, финансовые и лоббистские сети правят международным сообществом. Государства и политики — лишь марионетки, которых выбирают за маленький IQ и слабохарактерность или за наличие персональных проблем, которые могут использовать СМИ, чтобы спровоцировать скандал против них, если они не захотят быть полностью зависимыми от реальных членов международного истеблишмента. Мы также должны подчеркнуть, что после событий 11 сентября большая часть финансовых транзакций находится под контролем лиц, которые удерживают всю реальную власть на планете. Они же контролируют и средства массовой информации.

С окончанием двуполярного мира мы поддержали многие военные операции и вторжения, оправдываемые ложными причинами с помощью кампаний в СМИ. Мы также устроили революции, инициированные настоящими мировыми лидерами. Возьмите, к примеру, вторжение в Ирак, целью которого была дестабилизация всего Ближнего Востока и создание напряжения, нищеты, которые кормятся нехваткой культуры и образования среди людей, позволяя с легкостью ими манипулировать с помощью инструментализации религии для политических целей. Эта ситуация способствовала тому, что СМИ назвали «Арабской весной», которая усилила религиозный фанатизм, коллапс государств и установление хаоса. Это именно то, что произошло в Тунисе, Ливии, Йемене, Египте и Сирии. Кто стоит за этим? Кто воспользовался этим? США, их союзники и лоббисты, которые контролируют американскую международную политику. В Египте, в Тунисе, на Украине и в восточноевропейских странах, а также на юге Средиземного моря организации Джорджа Сороса (одного из зеркал мягкой американской силы) сыграли очевидную роль в провоцировании дестабилизации. Кто создал и поддержал «политический Ислам» (или использование мусульманской религии для политических целей)? Спецслужбы США. Они протестировали данный процесс в Ливане в 1975 году, в Афганистане и Иране — в 1979-м. Затем они создали «Аль-Каиду» и распространили «исламизм» (по другому — манипулирование военизированными силами на основе ложной религиозной идеологии) в страны Восточной Европы и Балканы (в Хорватию, затем в Боснию, в Дагестан, в Чечню и так далее). Для этого они использовали посредников в качестве «витрины», в особенности Саудовскую Аравию и Катар как спонсоров и проводников данной системы.

Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который является слугой Вашингтона, описал эти событий в интервью The Washington Post 22-го марта 2018 года.

Мы все знаем, что Усама бен Ладен был агентом ЦРУ (его кодовое имя — Тим Осман). Для поощрения «исламизма» (или использования идеологии с ложными отсылками к исламу) привлекались деньги, поступавшие от спецслужб США через компании, зарегистрированные в Делавэре. Их владельцы — саудовские или катарские организации, использующие номинальных владельцев, дабы скрыть тех, кто стоит за ними. Часть этих денег была получена с помощью торговли наркотиками через «систему Лански» (наркотики собираются в Афганистане, затем изготавливаются в Пакистане и распространяются в США и Европе благодаря довольно сложной системе).