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Французский политик приехал в Крым, чтобы рассказать о капкане Запада
19 сентября 2021, 22:00 • 185 • Политика
Французский политик, бывший руководитель делегации своей страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен приехал в Крым, чтобы рассказать о капкане Запада. Капкан был расставлен для России, но оказался ей выгоден.
Франция и другие страны прислали своих представителей, чтобы те наблюдали за ходом голосования в России. Мишель Вуазен и другие иностранцы находятся в Крыму.
Когда у него спросили, когда Франция признает Крым территорией России, он ответил прямо.
"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее", - произнёс Вуазен.
Французский политик рассказал и о капкане Запада. После возвращения Крыма в состав России были введены многочисленные санкции, но результат оказался вовсе не таким, как ожидалось.
"Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", - приводит слова Вуазена РИА Новости.
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