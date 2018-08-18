Французский политик: Москва стала столицей нового свободного мира

• 65 • Аналитика

Европейский политик и общественный деятель, юрист-международник и профессор Эли Хатем уверен, что только Россия может возглавить борьбу против миропорядка, сформировавшегося в результате гегемонии США

Доктор Эли Хатем — практикующий барристер (адвокат высшей категории) в Парижской коллегии адвокатов и в Международном уголовном суде в Гааге, кандидат наук в сферах международного публичного права и конституционного права. Доктор Хатем преподает международные отношения и международное право во многих университетах. Он был близок к покойному Бутросу Бутрос-Гали, бывшему генеральному секретарю ООН. Доктор Хатем также является советником многих президентов и глав государств, в частности, нынешнего президента Ливана Мишеля Ауна. Он также является политическим советником г-на Жан-Мари Ле Пена, основателя французской политической партии «Национальный фронт».

— Как бы вы описали международную политическую ситуацию?

— Она весьма хаотична, что, на мой взгляд, является результатом политических проектов и игр. Конечно, некоторые силы пользуются этим хаосом, в особенности те, что сотворили его или приложились к его созданию. Огромное количество денег было использовано для этого. Деньги, которые были взяты у людей через налоги в западных странах или попросту украдены в других государствах. Мы также внесли свою лепту в экономический и финансовый кризис и вследствие этого — в интеллектуальный и культурный. Таким образом, общественным мнением стало легко манипулировать. Поэтому политические прожекты стало легче внедрять, особенно через инструментализацию религии или создание чувства страха у населения.

— Кто, как вы утверждаете, использует эту ситуацию для своей выгоды и как?

— Принципиально Соединенные Штаты Америки, которые стали сверхдержавой или «Мировым полицейским» после коллапса бывшего СССР. С помощью спецслужб и под контролем лоббистов США используют жесткую и мягкую силу для выполнения своих планов.

Фактически Америка возглавляет англосаксонский мир, который контролирует финансовые центры. Амшель Ротшильд говорил: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». С помощью денег вы можете покупать людей и политиков, организовывать кампании, раздавать оружие и привлекать людей к участию в конфликтах и войнах. Таким образом и дестабилизируются страны.

Сегодня с помощью «современной демократической системы» (репрезентативной демократии), внедренной во многих странах, и учреждения международных институтов, заменяющих прерогативы государств и уменьшающих их суверенитет, власть начала размываться. Международные институты, финансовые и лоббистские сети правят международным сообществом. Государства и политики — лишь марионетки, которых выбирают за маленький IQ и слабохарактерность или за наличие персональных проблем, которые могут использовать СМИ, чтобы спровоцировать скандал против них, если они не захотят быть полностью зависимыми от реальных членов международного истеблишмента. Мы также должны подчеркнуть, что после событий 11 сентября большая часть финансовых транзакций находится под контролем лиц, которые удерживают всю реальную власть на планете. Они же контролируют и средства массовой информации.

С окончанием двуполярного мира мы поддержали многие военные операции и вторжения, оправдываемые ложными причинами с помощью кампаний в СМИ. Мы также устроили революции, инициированные настоящими мировыми лидерами. Возьмите, к примеру, вторжение в Ирак, целью которого была дестабилизация всего Ближнего Востока и создание напряжения, нищеты, которые кормятся нехваткой культуры и образования среди людей, позволяя с легкостью ими манипулировать с помощью инструментализации религии для политических целей. Эта ситуация способствовала тому, что СМИ назвали «Арабской весной», которая усилила религиозный фанатизм, коллапс государств и установление хаоса. Это именно то, что произошло в Тунисе, Ливии, Йемене, Египте и Сирии. Кто стоит за этим? Кто воспользовался этим? США, их союзники и лоббисты, которые контролируют американскую международную политику. В Египте, в Тунисе, на Украине и в восточноевропейских странах, а также на юге Средиземного моря организации Джорджа Сороса (одного из зеркал мягкой американской силы) сыграли очевидную роль в провоцировании дестабилизации. Кто создал и поддержал «политический Ислам» (или использование мусульманской религии для политических целей)? Спецслужбы США. Они протестировали данный процесс в Ливане в 1975 году, в Афганистане и Иране — в 1979-м. Затем они создали «Аль-Каиду» и распространили «исламизм» (по другому — манипулирование военизированными силами на основе ложной религиозной идеологии) в страны Восточной Европы и Балканы (в Хорватию, затем в Боснию, в Дагестан, в Чечню и так далее). Для этого они использовали посредников в качестве «витрины», в особенности Саудовскую Аравию и Катар как спонсоров и проводников данной системы.

Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который является слугой Вашингтона, описал эти событий в интервью The Washington Post 22-го марта 2018 года.

Мы все знаем, что Усама бен Ладен был агентом ЦРУ (его кодовое имя — Тим Осман). Для поощрения «исламизма» (или использования идеологии с ложными отсылками к исламу) привлекались деньги, поступавшие от спецслужб США через компании, зарегистрированные в Делавэре. Их владельцы — саудовские или катарские организации, использующие номинальных владельцев, дабы скрыть тех, кто стоит за ними. Часть этих денег была получена с помощью торговли наркотиками через «систему Лански» (наркотики собираются в Афганистане, затем изготавливаются в Пакистане и

— Вы говорите, что мир находится под влиянием США как единственной сверхдержавы. Но в своих выступлениях и публикациях вы утверждаете, что сейчас началась новая двуполярность. Разве это не противоречие?

— Действительно, после окончания войны в бывшей Югославии Соединенные Штаты Америки навязали себя в качестве «мирового полицейского», положив конец двуполярности, которая использовалась для управления международным обществом до краха коммунизма.

Фактически после Второй мировой войны международное сообщество было разделено на два блока: восточный, возглавляемый Советским Союзом, так называемый тоталитарный мир — с одной стороны, и западный блок, возглавляемый США, так называемый свободный мир — с другой. В «тоталитарном мире» люди были лишены свободы слова, передвижения, частной инициативы. Люди боялись открыто говорить даже у себя дома, они не могли критиковать существующую систему или выражать свои мысли. Они были лишены свободы и самоопределения. Все было наоборот в «свободном мире», к которому я принадлежал и который защищал: я был членом WACL (Мировой антикоммунистической лиги). Я и думать не мог, что однажды окажусь в Москве, которая была столицей «тоталитарного мира».

Сегодня мы находимся в обратной ситуации. В бывшем «свободном мире» мы находимся под тотальным контролем и лишены свободы передвижения и речи. Все деловые и финансовые операции также тщательно контролируются и отслеживаются. Люди боятся выразить свое мнение, даже по телефону и в социальных сетях. Они даже боятся показать, что думают иначе, нежели система, которая навязывает им, как думать. Подорван сам принцип самоопределения, который, кстати, является принципом, провозглашенным в Уставе ООН. Страны теряют свою свободу, свою независимость — то, что мы называем, с юридической точки зрения, суверенитетом. Бывший «свободный мир» находится под тотальным контролем. Люди чувствуют, что находятся в диктатуре без видимого диктатора. Разве это не похоже на прошлый «тоталитарный мир»?

С другой стороны, с момента начала проведения политики президента Путина в России, в особенности вовлечения его страны в международные дела — защиту международного права, суверенитета государств, национальных идентичностей и ценностей, борьбу с терроризмом и борьбу с дестабилизацией системы, созданной внешней политикой США, — Москва стала столицей «нового свободного мира», оппозицией к «неототалитарному миру», возглавляемому англосаксонскими силами.

— Это объясняет санкции против России?

— Да, конечно. Россия и ее союзники наносят ущерб политике, которая хотела бы создать хаос во всем мире. Поэтому целью внешней политики США при президенте Обаме было поощрение конфликта на Украине, дабы ослабить Россию и отстранить ее от международных дел. Джордж Сорос сыграл большую роль в этой трагедии. 12 марта 2015 года, подписавшись «Джордж Сорос, самопровозглашенный защитник новой Украины», он подготовил стратегию (при помощи одного из своих «мозговых центров») будущего Украины и способа дестабилизации как России, так и ЕС, и представил ее президенту Обаме. Ранее он общался об этом с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Но что действительно ужесточило санкции против России, это ее участие в сирийском конфликте и успех в деле прекращения дестабилизации этой страны, включая уничтожение ИГИЛ*, который угрожал всей Европе.

Теперь-то мы знаем, кто стоял за созданием этих военизированных формирований в Ираке и Сирии! Во время президентской кампании в США оба кандидата — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон — открыто об этом говорили. Первый осудил это, обвинив администрацию Обамы в создании ИГИЛ. 10 августа 2016 года он заявил: «Обама — это основатель ИГИЛ, и я бы сказал, что соучредителем этой организации является не кто иной, как коррумпированная Хиллари Клинтон. Внешняя политика администрации Обамы в Ираке, Сирии и Ливии создала условия для появления ИГИЛ». Клинтон же признала этот факт в своей книге «Hard Choices». Кстати, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в своем ежеквартальном докладе, представленном Совету Безопасности ООН в декабре 2014 года, также осудил участие Израиля в поддержке военизированных групп, использующих ислам в качестве идеологии: «Фронт ан-Нусра», который является сирийским крылом «Аль-Каиды».

России удалось провалить проект по дестабилизации Ближнего Востока и всей Европы. Сирийский конфликт позволил ей решительно вернуться на международную арену, собрав вокруг новых союзников, особенно Китай и Иран.

— К слову об Иране, как бы вы проанализировали новые американские санкции против него?

— Иран присоединился к «новому свободному миру», отказался от анархической глобализации, отстаивал суверенитет государств и их независимость, уважая национальные и естественные ценности сообществ и организаций. После революции 1979 года эта страна постепенно прогрессировала и вступила в процесс примирения между государством («Страной права») и подлинной персидской нацией («Настоящей страной»). ИРАН также восстановил свое традиционное положение опекуна «шиитского мира», как это было еще в XVII веке, когда шиизм стал государственной религией Персии. Это похоже на Россию, которая также восстановила свое лидерство как вершина «православного мира» после краха коммунизма. Кстати, обе страны уважают права других религиозных общин, существующих в их границах.

Вот почему, как и Россия, Иран стал врагом «неототалитарного мира», возглавляемого США. Его отказ участвовать в реальном шиитско-суннитском конфликте, а также его технологическое и культурное развитие беспокоят израильтян и неоконсервативных американцев, которые стремятся ослабить все страны Ближнего Востока и вовлечь их в бесконечный конфликт, в хаос. Вот почему Израиль продолжает подталкивать США к принятию санкций против Ирана, страны, чья позиция в этой области мира стала стратегически непреодолимой.

Эти санкции являются полностью незаконными, они нарушают международное публичное право. Фактически только в случае нарушения международных прав и законов мы можем принять санкции против государства, которое находится под контролем ООН и то при определенных условиях (таких, как продолжение этих санкций до тех пор, пока не закончится конкретное нарушение, наносящее ущерб международному сообществу).

Какое нарушение международного права совершил Иран? Эта страна воевала с террористическими группировками в Ираке и Сирии, пыталась защитить суверенитет сирийского государства по просьбе его законного руководства. Иран также защищал христианские общины в Сирии, которым угрожал ИГИЛ.

В реальности санкции должны применяться против правительств, которые наносят ущерб международному сообществу и безопасности, совершая прямые или скрытые незаконные действия: таких государств, как Израиль, Соединенные Штаты Америки и их союзники, которые совершают многие преступления. Израиль нарушает международное право и постепенно истребляет палестинцев. Израиль, который помогал террористическим группам в Сирии, нарушая международное право (резолюция 2178 от 24 сентября 2014 года, принятая Советом Безопасности ООН), — ИГИЛу и «Фронту ан-Нусра», как я уже объяснял. Кроме того, санкции должны быть приняты против Соединенных Штатов по тем же причинам, ведь они признали свое участие в создании этих террористических групп. США и их союзники должны ответить за преступления, совершенные в Йемене. Мы все знаем о роли Израиля и США в йеменской трагедии: участие израильской армии в войне против этой страны и американская манипуляция (с Саудовской Аравией) для создания и усиления этого конфликта. Мы знаем, что со времен пакта Куинси Саудовская Аравия полностью подчинена Вашингтону, является заложником американцев и сегодня — сторонником ультрасионистов.

Что касается Ирана, то ядерная программа, в разработке которой обвиняется эта страна, является оправданием для принятия этих незаконных санкций. Это такие же ложные обвинения, которые дали повод США уничтожить Ирак. Даже если Иран разрабатывает собственную ядерную программу для военных целей, в чем я сомневаюсь, несправедливо принимать такие драконовские меры против него и позволять Израилю, Пакистану, США заниматься тем же самым. Ведь эти страны представляют реальную угрозу для всего мира.

На самом деле, целью этих санкций является дестабилизация иранского государства путем попытки поднятия волны народного протеста, ведь эти меры наносят ущерб иранскому населению. Эта тактика использовалась против Ирака до вторжения туда в 2003 году. Правда вместо дискредитации Саддама Хусейна эти меры лишь увеличили его популярность. Вот почему американцы использовали другой способ, чтобы уничтожить эту страну.

Эта новая американская стратегия, применяемая против Ирана, является результатом провала предыдущей, к которой в январе прошлого года прибегали разведывательные службы США: провокация с помощью демонстраций, подобных тем, которые были использованы в Сирии в 2011 году. Эта стратегия была применена израильской разведкой, которая мечтала реализовать ее с 2004 года в Иране, платя трудящимся и гражданам за участие в демонстрациях против правительства, чтобы создать напряженность и дестабилизировать страну.

Будем надеяться, что иранцы предвидят эту попытку и смогут ей противостоять, избежав тем самым дестабилизации своего государства и начала кровавого внутреннего конфликта, который может нанести ущерб их культурному и технологическому развитию и перерасти в шиитско-суннитскую региональную войну.

— Что насчет отношений Турции и России?

— Связь Турции с «новым свободным миром», возглавляемым Россией, была вызвана необходимостью. Это так называемая реальная политика, проводимая президентом Эрдоганом для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону силу. Может ли этот альянс просуществовать достаточно долго, принимая во внимание тот факт, что Турция является стратегическим членом НАТО? Конечно, нелегко выстраивать дипломатию в краткосрочной перспективе со страной, которая является наследницей Османской империи. Но ситуация в Турции очень сложная, и манипуляции курдов и других групп все еще стоят на повестке дня. Г-н Фетхулла Гюлен остается в США и по-прежнему имеет сторонников внутри Турции. Сейчас американцы больше сосредоточены на дестабилизации Ирана, а подготовку конфликта в Турции они оставили на потом.

— Вы сильно критикуете американское правительство, не делая различия между прошлой политикой США, проводимой до прихода Дональда Трампа к власти. Не кажется ли вам, что он отличается от своих предшественников и не разделяет традиционный взгляд на американскую международную политику?

— Действительно, Дональд Трамп несколько отошел от политики своих предшественников. Он принимает безукоризненные решения во внутренней политике, а также в экономическом и финансовом секторах. Он защищает суверенитет и независимость своего государства и способствует его развитию. Но, к сожалению, он преследует внешнюю политику своих предшественников. Фактически американская международная политика ориентирована на лобби, в особенности сионистское, которое поддерживают спецслужбы США и некоторые генералы армии и Пентагона. Американские президенты, по сути, бессильны и не могут использовать все свои прерогативы, особенно в иностранных делах. Они замечают это только после их избрания, когда они входят в Овальный кабинет. Покойный Бутрос Бутрос-Гали, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, указал мне на это с помощью такого примера: если посмотреть, то все они улыбаются, пока не осознают эту реальность. Я имею в виду, пока они не занимают Овальный кабинет.

Во время своей кампании Дональд Трамп полагал, что ему будет легко победить «истеблишмент». 3 декабря 2015 года он даже заявил, что не будет находиться под контролем сионистов. Но очень быстро после этого заявления, которое было воспринято как антисемитское, и после нападения со стороны средств массовой информации он ползал на коленях перед AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям) и, по сути, выразил им свою искреннюю преданность и подчинение. Этим объясняется его позиция по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и его упрямство в отношении Ирана. Президент Владимир Путин рассказал о роли сионистского лобби на выборах г-на Трампа в прошлом марте, 10-го числа.

После избрания в администрацию Дональда Трампа постепенно вторглись неоконсерваторы и сионистское лобби (кстати, неоконсерваторы — большие сионисты, чем сами евреи-сионисты, так же как и некоторые другие политические группы в мире, например, частично саудовские политики и даже разнообразные арабы). Г-н Трамп даже был вынужден убрать тех людей, которые не поддерживали это направление. Недавно я получил электронное письмо, иллюстрирующее этот факт, отправленное мне от людей, близких к Трампу. Оно касалось г-на Стива Бэннона, и там говорилось следующее: «Стив Бэннон предал американского президента. Его выгнал из администрации сам Дональд Трамп (…). Более того, если вас увидят в компании Бэннона, вы также будете вычеркнуты из списков нашего президента. (...) Его экстремистские идеи исключили Бэннона из произраильских групп и из Республиканской партии».

Таким образом, очевидно, что г-н Трамп, при всем давлении на него, в том числе и через его адвоката Майкла Коэна, который имеет компрометирующую информацию против него (вероятнее всего, записанную на кассеты), обязан подчиняться истеблишменту. В этой ситуации также находился президент Джордж Буш-младший. В дополнение к его слабому интеллекту он был алкоголиком, что часто являлось предметом скандалов. Сексуальная активность президента Клинтона также использовалась против него, когда он пытался проявить определенную независимость во время своего правления, был подготовлен скандал с Моникой Левински.

Дональд Трамп — идеальный человек для достижения общемирового политического проекта: рост популизма, вызванный дестабилизацией государств, конфликтами и усилением феномена иммиграции. Проекту также способствует теория «столкновения цивилизаций». Европа стала жертвой этого столкновения из-за близости границ своего континента с бедными африканскими странами и с Ближним Востоком, где происходит множество напряженных конфликтов. Мы способствуем огромной волне иммиграции, которая является своего рода депортацией населения, которому нечего терять, и которое обязательно вступит в конфликт с коренными европейцами, вовлекая весь континент в хаос.

— Как выбраться из этой ситуации и защитить наши страны?

— Мы сталкиваемся с подобной ситуацией по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах Америки: столкновение между населением и правительствами, которые, по всей видимости, являются марионеточными. Политическая власть осуществляется закулисными кукловодами, которые используют систему глобализации. Это то, на что обращал внимание покойный Бутрос Бутрос-Гали, критикуя провал Организации Объединенных Наций. Вот почему мы должны способствовать столкновению между «настоящими» и «легальными» странами, как об этом говорил французский философ Шарль Моррас еще много лет назад.

В начале XX века мы помогали уничтожать «государственные империи» через создание и поощрение национализма. Сейчас мы помогаем уничтожать «национальные государства», чтобы способствовать общему регрессу людей и цивилизаций в нынешнем хаотическом климате. Мы все должны защищать рамки наших государств, наши исторические цивилизации, наши культуры, наши ценности, наши особенности, нашу свободу и независимость. Мы должны бороться против глобализации и сосредоточиться на защите нашего суверенитета. Мы можем делать это с помощью медиа, даже если у нас нет достаточного доступа к основным СМИ: при поддержке Интернета и социальных сетей мы способны достичь этой цели.

Я также призываю все свободные нации, институты и государства создать организацию, объединенную этой целью, — организацию «Нового Свободного Мира» (ONFW), где мы сможем объединить наши силы и сразиться с «неототалитарным миром». Мы обязаны проводить законную борьбу ради этой цели, поскольку наш противник бескомпромиссно борется за свою — за глобализацию, за мир финансов. Я также призываю государства, которые присоединятся к этой организации, выйти из всех договоров и систем, которые находятся под контролем «неототалитарного мира». Мы должны укрепить международное публичное право и принять юридические меры в справедливых судах, находящихся под нашим контролем, — осудить преступников, которые несут ответственность за нынешнюю всемирную трагедию.

— Какой вы видите роль России в организации противостояния «неототалитарному миру»? Как она может справиться с ней?

— Защищая суверенность и независимость государств, человеческих, национальных и социальных ценностей, противостоя анархической глобализации, сражаясь за свободу. Будучи членом Совета Безопасности ООН и мировой державой, Россия должна стать лидером «нового свободного мира». Она должна отойти от позиции лидера исключительно «православного мира», чтобы возглавить куда более широкое объединение стран, с нетерпением ждущих этого момента.

Это масштабнее, чем ее историческая роль защитницы христианства после падения Константинополя, так как в мире есть множество стран, которые не являются христианскими, но при этом ждут появления сильного лидера на международной арене, который мог бы сбалансировать англосаксонское могущество во главе с США. Даже некоторые из союзников последних, включая страны-члены НАТО, готовы будут присоединиться к новой организации, так как в Североатлантическом альянсе больше нет смысла.

Вот почему я призываю Москву как можно скорее предпринять инициативу по организации международной конференции. На ней страны-участницы должны объявить о рождении этой организации и начать работу над Уставом, который должен базироваться на принципах международного права и равенства. Уважая эти принципы, которые сейчас попираются ООН, оказавшейся под серьезным давлением, новая организация должна ее заменить.

Этот процесс должен начаться так же, как в случае с НАТО. Но вследствие международной ситуации и ощущения, что страны находятся под гегемонией США, я уверен, что новый орган займет место ООН. Еще до меня покойный Бутрос Бутрос-Гали, мой учитель, объявил о смерти ООН и предрек создание новой международной организации, которая займет ее место. Произойдет это потому, что международный контекст сильно изменился после Второй мировой войны и конца двуполярного мира.

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* ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России

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