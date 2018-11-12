Французский министр призвал Европу стать империей и противостоять США

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу империей, похожей на США и Китай. В этом случае такая империя сможет противостоять США, а именно - правительству Дональда Трампа, полагает министр.

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что Европа должна стать империей, похожей на США и Китай. Свое мнение политик высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. Говоря о своем видении, он добавил, что империя должна быть «миролюбивой державой», основанной «на принципах правового государства».

Министр считает, что Европа пока страшится «пускать в ход свою власть», но ему кажется, что бояться этого не стоит. Например, следует защититься от незаконных санкций США в отношении Ирана, которые бьют по Евросоюзу. Таким образом, Европа должна «встать на пути у правительства Дональда Трампа», пояснил министр.

Брюно ле Мэр призывает четко заявить о себе США: «Мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая. После президент США Дональд Трамп заявил, что считает такое предложение оскорбительным и даже потребовал от Макрона заплатить «справедливую долю» в НАТО, основным спонсором которого является США.

Свою обиду президент США передал традиционно через Twitter. В микроблоге президент США потребовал перед тем, как выходить из НАТО или что-либо создавать, заплатить справедливую цену.

«Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!» - написал Трамп в Twitter.

В то же время президент России Владимир Путин отметил, что создание альтернативных общеевропейских вооруженных сил не является новым замыслом, Макрон ее лишь реанимировал. «Мне об этом еще говорил один из прежних президентов - Жак Ширак, однако и до него были эти идеи», - заметил Путин.

Европа является мощным экономическим образованием и экономическим союзом, поэтому такие планы вполне естественны, считает российский лидер. «Они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», - сказал Путин в своем интервью RT France.

По словам российского лидера, в целом этот процесс является «положительным с точки зрения укрепления многополярности мира». У России и Франции позиции здесь перекликаются, добавил он.

Полный текст интервью Владимира Путина доступен на сайте RT.