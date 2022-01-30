Французский министр перевёл стрелки на Бербок: "Ни шагу вперёд"

Глава МИД Франции предостерёг Россию из-за Киева словами "ни шагу вперёд".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан тонко попытался грозить России. В интервью Journal du dimanche он выступил с уже привычными тезисами, что русские столкнутся с невиданными санкциями в случае вторжения на Украину.

Несмотря на то что Москва неоднократно отмечала, что не намеревается никуда вторгаться, а Запад раскручивает эту историю для наращивания военной мощи близ наших границ, в ЕС продолжают сыпать угрозами.

Отметим, что даже президент Украины призвал западных союзников не высказывать пугающие прогнозы по ситуации в стране. Владимир Зеленский указывал, что это крайне плохо влияет на инвестклимат.

Однако глава МИД Франции предпочёл продолжить воинственную риторику. Он указал, что Париж в ситуации с угрозой для Украины стоит на трёх принципах. В частности - твёрдости в вопросе санкций против Москвы в случае агрессии против Киева, солидарности с Украиной и приверженности диалогу.

Он не стал напрямую грозить Москве, переведя стрелки на свою коллегу из Германии Анналену Бербок.

"Любая дальнейшая атака на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и приведёт к серьёзным санкциям против России. Моя немецкая коллега [министр иностранных дел Германии Анналена Бербок] сказала: «Ни шагу вперёд»", - заявил Ле Дриан, добавив, что полностью разделяет эту точку зрения.