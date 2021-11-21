Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"

Французский коллега Сергея Лаврова Жан-Ив Ле Дриан нашёл единственный способ решить проблему мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Он обратился за помощью к России, напомнив, что "президент Путин обещал вмешаться".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия имеет все возможности и ресурсы для разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. А потому должна вмешаться и "надавить на Лукашенко".

Ле Дриан, выступая в эфире радиостанции RTL, заявил, что у русского лидера "тесные связи" с президентом Белоруссии. А потому "у него должны быть способы реагировать, оказать давление" на Минск.

Министр подчеркнул, что это давление может быть как дипломатическим, так и "другим". Он напомнил, что Владимир Путин "обещал вмешаться в ситуацию", и выразил надежду на то, что президент это сделает. Также глава французского МИД подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывает не только географическое положение, но и история, экономика и политика.

Напомним, 15 ноября Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместной работе, направленной на снижение уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе.