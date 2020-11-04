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Французский философ оценил, кто из кандидатов в США лучше поддержит баланс в мире
04 ноября 2020, 12:20 • 122 • Политика
Французский философ, политик Эмерик Шопрад оценил, кто из кандидатов лучше поддержит баланс в мире, когда станет президентом. Он также спрогнозировал, чем будет отличаться правление Трампа от правления Байдена.
В прямом эфире телеканала Царьград, посвящённом выборам в США, Шопрад признался: Дональдом Трампом он не слишком восхищается. Особенно когда речь заходит об американской политике в отношении Белоруссии, Украины, Гонконга и Китая.
Джо Байдена философ назвал фигурой глобалистов.
"Что будет в отношении России? Это вызывает у меня беспокойство. А что случится с Китаем? Вероятно, он прекратит торговую войну, но будет использовать политику прав человека против Китая", - произнёс Шопрад.
В случае победы Трампа ожидается сдерживание политики глубинного государства. По мнению эксперта, вряд ли этот кандидат развернёт новую войну. Он и прошлый свой срок начинал подобным образом.
Эмерик Шопрад добавил, что считает американскую систему крайне запутанной. По этой причине ему трудно предсказать, каким будет итог голосования.
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