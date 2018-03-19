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Французский депутат Тьерри Мариани о выборах президента РФ: Я посетил множество участков - никаких проблем!

19 марта 2018, 16:54  •  107 • В России

Со старым знакомым - депутатом Национального Собрания Франции Тьерри Мариани - мы столкнулись в поздний воскресный час на площадке «Ночь выборов» в «Известия Холл». Здесь следили за голосованием в прямом эфире, слушали кандидатов в президенты или их доверенных лиц.

Мелькали и Ксения Собчак, и Анна Чапман (обе в красном, первая отмолчалась, вторая поулыбалась на сцене), различные депутаты, политологи. Долго анонсировали выход Владимира Жириновского, но в результате экраны показали, как тот надевает кепку, наматывает шарф и двигает на выход. В кулуарах сказал, что недоволен своим результатом: «Нет равных условий для кандидатов!». Как пояснили «Комсомолке», в окружении вождя ЛДПР, он просто спешил дальше на ночной эфир к Владимиру Соловьеву.

А вот Мариани, который два года подряд ездил во главе делегации французских депутатов в Крым, открывал Европе глаза на то, какие настроения на полуострове на самом деле, и даже добился голосования в парламенте по отмене санкций (увы, верхняя палата зарубила), сейчас прибыл в Россию по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина уже в качестве международного наблюдателя.

- Нас здесь 26 действующих и бывших членов французского парламента. Мы наблюдали за выборами в разных городах - были сегодня в Петербурге, Калуге, Москве, Ростове-на-Дону. А сюда я пришел, чтобы почувствовать настроение россиян, - рассказал он «Комсомолке».

- И какие впечатления от выборов?

- Ничего этакого, все было корректно. Я посетил множество участков - никаких проблем!

- Как отреагирует официальный Париж на эти выборы, как думаете?

- Надеюсь, что мы прекратим реагировать на вас так, как британцы (смеется). Что касается дипломатической войны Лондона и Москвы, то я совершенно удивлен реакцией британцев. Ведь нет никакого расследования. Если говорить о нормальной ситуации, то сначала вы должны провести расследование, а потом реагировать. А у них идея, а не доказательства. Сумасшедшая ситуация в духе холодной войны!

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Спасибо, Тереза!
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